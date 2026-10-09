Policija upozorava: Sve više prekršaja na romobilima, kacige su najveći problem

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Policija je u Osijeku jučer provela pojačanu kontrolu vozača osobnih prijevoznih sredstava, bicikala, mopeda i motocikala, pri čemu je utvrđeno ukupno 37 prometnih prekršaja.

Osječka prometna policija upozorava i na porast prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom prvih devet mjeseci ove godine na području Postaje prometne policije Osijek evidentirano ih je 420, što je 4,48 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Među najčešćim prekršajima ističe se nenošenje zaštitne kacige, ali i nekorištenje prometnih površina namijenjenih kretanju ovih vozila.

Policija podsjeća da vozači osobnih prijevoznih sredstava tijekom vožnje moraju nositi kacigu, a na vozilu se smije nalaziti samo osoba koja njime upravlja. Obvezno je kretanje biciklističkim stazama ili trakama, a ako ih nema, dopušteno je koristiti površine namijenjene pješacima i zone smirenog prometa, uz poseban oprez.

Za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom potrebno je imati najmanje 14 godina. Noću i u uvjetima smanjene vidljivosti obvezna su prednja bijela i stražnja crvena svjetla, kao i reflektirajuća odjeća ili oznake.

Vozačima se također zabranjuje korištenje slušalica u oba uha ako time smanjuju mogućnost sigurnog upravljanja. Ne smiju skidati obje ruke s upravljača, prevoziti predmete koji ih ometaju niti ostavljati vozila na prometnim površinama izvan za to predviđenih mjesta.

Policija poziva sve sudionike u prometu na poštivanje pravila kako bi se povećala sigurnost na osječkim ulicama.