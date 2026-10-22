Policija upala u kuće dvojice muškaraca kod Osijeka: Pronašli vreće konoplje i stabljiku visoku 2,2 metra

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 58-godišnjak i 46-godišnjak počinili kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok je 58-godišnjak počinio i kazneno djelo omogućavanje trošenja droga.

Naime, u utorak je temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku, kod 46-godišnjaka i 58-godišnjasa šireg područja Osijeka obavljene su dvije pretraga doma i drugih prostorija kojima se koriste, izvijestili su iz policije.

Tom prilikom je kod 46-godišnjaka pronađeno i uz potvrdu oduzeto:

448,4 grama grana s lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje

tri crne vreće od 150 litara u kojima se nalaze osušene granane s lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje

302,5 grama sjemenki konoplje

166 grana s lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje

tri odrezane biljke sa lišćem i cvjetnim vrhovima konoplje visine od 110 do 185 centimetara

Kod 58-godišnjaka je pronađeno i uz potvrdu oduzeto:

8,8 grama konoplje

197,1 grama cvjetnih vrhova konoplje

jedna stabljika konoplje sa lišćem i cvjetnim vrhovima visine 220 centimetara,

52 grane na kojima se nalaze cvjetni vrhovi konoplje visine od 15 do 110 centimetara

Također je utvrđeno da je krajem listopada 58-godišnjak dao na uživanje 10 grama marihuane 25-godišnjaku.

Protiv 25-godišnjaka slijedi optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Protiv osumnjičenog dvojca, 46-godišnjaka i 58-godišnjaka slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.