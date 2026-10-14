Policija krenula u akciju, vozači masovno kršili propise: 219 prekršaja u samo šest sati!

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Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske jučer su od 10 do 16 sati proveli pojačane mjere u prometu s ciljem povećanja sigurnosti cestovnog prometa i smanjenja posljedica prometnih nesreća.

U provedbi akcije sudjelovao je veći broj policijskih službenika prometne policije, raspoređenih u automobilske i motociklističke ophodnje. U nadzoru su korištene i četiri bespilotne letjelice – dronovi, kojima su upravljali osposobljeni policijski službenici.

Tijekom akcije ukupno je evidentirano 219 prekršaja, od čega 206 bez uporabe bespilotnih letjelica, a 13 uz njihovu uporabu.

Najviše prekršaja odnosilo se na:

prekoračenje dopuštene brzine kretanja – 75 prekršaja

nekorištenje sigurnosnog pojasa – 49 prekršaja

korištenje mobitela tijekom upravljanja vozilom – 37 prekršaja.

Tijekom nadzora privremeno je oduzeto i jedno električno prijevozno sredstvo kojim je upravljalo dijete mlađe od 14 godina.

U Đakovu zatečen 14-godišnjak na električnom romobilu koji ne ispunjava uvjete za osobno prijevozno sredstvo

Policijski službenici su u Đakovu u 15.20 sati zaustavili 14-godišnjaka koji je upravljao električnim romobilom koji, zbog svojih tehničkih karakteristika, ne ispunjava uvjete za razvrstavanje u kategoriju osobnih prijevoznih sredstava. Utvrđeno je da je snaga njegova elektromotora 0,8 kW, a da može razviti brzinu veću od 25 km/h. Električni romobil privremeno je oduzet u nazočnosti majke, a protiv počinitelja slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Za utvrđeni prekršaj propisana je novčana kazna od 130 eura.

U stanici za tehnički pregled utvrđeni nedostaci na vozilima

U Osijeku su policijski službenici u 14.05 sati zaustavili 59-godišnjeg vozača osobnog automobila na kojemu su bili ugrađeni uređaji za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju s plavim i crvenim rotacijskim svjetlima, kojima vozilo nije smjelo biti opremljeno. Pregledom vozila u stanici za tehnički pregled utvrđeni su i neizolirani električni vodovi.

Također su u Đakovu policijski službenici u 14.15 sati zaustavili 32-godišnjeg vozača osobnog automobila. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozilo je upućeno na izvanredni tehnički pregled, na kojemu je utvrđeno više većih nedostataka: neispravna svjetla, dotrajali brisači vjetrobranskog stakla, površinska korozija karoserije, različite gume na istoj osovini, zauljeni amortizeri te nedostatak naslona za glavu na sjedalima.

Zbog utvrđenih nedostataka 59-godišnjem i 32-godišnjem vozaču je izrečena kazna od 130 eura, a registarske pločice privremeno su oduzete. Bit će vraćene nakon što vozač dostavi dokaz stanice za tehnički pregled da je vozilo tehnički ispravno.