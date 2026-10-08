Pijana tinejdžerica (17) prošla kroz crveno na romobilu: Vozila prijateljicu (16), obje pale

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17-godišnjakinja je 7. listopada u 13.50 sati upravljala svojim osobnim prijevoznim sredstvom i kretala se sjevernom biciklističkom stazom u ulici Cara Hadrijana u Osijeku u smjeru istok-zapad.

Dolaskom do raskrižja s kolnikom ulice Kralja Petra Svačića, nastavila je svoje kretanje iako je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo, a kako je umanjila stabilnost vozila prevozeći na njemu i 16-godišnajkinju, izgubila je nadzor nad vozilom nakon čega su obje pale na tlo. Ubrzo je utvrđeno da je vozačica upravljala romobilom pod utjecajem alkohola, a izmjeren joj je 1,61 promil alkohola u organizmu, dok je njezina putnica ”napuhala” 1,19 promila, izvijestili su iz policije.

Vozačica osobnog prijevoznog sredstva nije koristila zaštitnu kacigu na glavi. Vozačica i putnica su u prometnoj nesreći lakše su ozlijeđene, a liječnička pomoć im je pružena u Kliničkom bolničkom centru Osijek. Zbog niza počinjenih prekršaja, protiv vozačice slijedi optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Osijeku, kao i obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad.