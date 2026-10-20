Osječka zračna luka nastavlja s modernizacijom i pripremama za novu sezonu

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Zračna luka Osijek u 2027. godinu ulazi s najavljenim nastavkom sezonske linije prema Londonu, dok se mogućnost uvođenja novih međunarodnih odredišta i dalje razmatra. Istodobno se nastavlja modernizacija putničkog terminala, investicija vrijedna 14,3 milijuna eura, kojom bi osječka zračna luka trebala dobiti veće kapacitete i suvremenije uvjete za prihvat putnika.

Ryanair je već otvorio prodaju karata za ljetnu sezonu 2027. na liniji Osijek – London Stansted. Letovi su planirani dvaput tjedno, srijedom i subotom, od 2. lipnja do kraja kolovoza. Riječ je o sezonskoj vezi koja putnicima iz Slavonije omogućuje izravno putovanje u britansku prijestolnicu.

Kada je riječ o novim destinacijama, konkretne najave još se čekaju. Uprava Zračne luke ranije je potvrdila kako se vode razgovori s aviokompanijama te pripremaju mogućnosti za sezonu 2027., no detalji o potencijalnim novim linijama zasad nisu objavljeni.

Važan dio razvoja zračne luke je rekonstrukcija putničkog terminala. Projekt obuhvaća proširenje prostora, modernizaciju unutrašnjosti, novu nadstrešnicu te poboljšanje sigurnosnih i putničkih procedura. Površina terminala trebala bi se povećati s približno 2200 na 2800 četvornih metara, a planirano je i unapređenje prijave putnika i pregleda prtljage.

Modernizacija bi trebala stvoriti bolje uvjete za rast prometa i privlačenje novih prijevoznika. Hoće li se to odraziti i na veći broj odredišta iz Osijeka tijekom 2027., pokazat će daljnji razgovori s aviokompanijama i službene objave novih redova letenja.