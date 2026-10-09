Osječanin pao zbog dilanja marihuane? Policija otkrila koliko je naplaćivao

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Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske jučer su temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija kojima se koristi 32-godišnji Osječanin, tijekom koje je pronađeno iz u potvrdu oduzeto 78 grama cvjetnih vrhova marihuane i precizna digitalna vaga. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 32-godišnjak tijekom ove godine na području grada Osijeka u više navrata prodavao marihuanu raznim osobama u količinama od 5 do 25 grama za novčane iznose od 40 do 100 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičenog slijedi kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog počinjenog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.