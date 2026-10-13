Osijek širi naplatu parkiranja: Provjerite koje ulice ulaze u I. zonu i koliko će koštati parkiranje

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Od 21. listopada 2026. počinje druga faza naplate parkiranja u Osijeku, koja obuhvaća preostali dio I. zone, dok će II. zona u naplatu krenuti tijekom studenoga.

U nastavku donosimo pregled područja naplate, cijena, vremena naplate i načina plaćanja, kao i informacije o mjesečnim i stanarskim parkirališnim kartama te pravima posebnih kategorija korisnika.

Najvažnije informacije

1. zona: 1,00 € po satu

Parkiranje se naplaćuje od ponedjeljka do petka od 7 do 21 sat te subotom od 7 do 15 sati. Nedjeljom i državnim blagdanima parkiranje se ne naplaćuje.

Parkiranje je potrebno platiti u roku od 15 minuta nakon parkiranja vozila. Ako parkiranje nije plaćeno u tom roku, izdaje se dnevna parkirališna karta.

Plaćanje je moguće na parkirališnom automatu ili SMS-om. Pri plaćanju na automatu obvezno je unijeti registarsku oznaku vozila.

Nova područja naplate od 21. listopada (ostatak I. zone)

Gornjodravska obala 79 – 91 C

Ulica Josipa Jurja Strossmayera 30 – 38

Ulica Adolfa Waldingera od Ulice Pavla Pejačevića do Ulice Josipa Jurja Strossmayera

Zadarska ulica

Ružina ulica od Zadarske ulice do Županijske ulice

Ulica Ivana Gundulića od Dubrovačke ulice do Ulice kardinala Alojzija Stepinca

Ulica Ivana Gundulića 28 – 38

Reisnerova ulica od Ulice sv. Ane do Ulice kardinala Alojzija Stepinca

Đakovština

Županijska ulica od kružnog toka Đakovština do Ružine ulice

Intrazonska cesta koja spaja Ulicu Silvija Strahimira Kranjčevića i Ulicu Bartola Kašića

Park Zrinjevac

Ulica Hrvatske Republike 17 B – 19 H i Ulica Ivana Gundulića 22 – 24 – 28 (Blok-centar II)

Ulica Hrvatske Republike 41 – 43 (južna strana zgrade)

Ulica Stjepana Radića

Ulica Dragutina Neumana

Trg Ljudevita Gaja – jug (kod Ekonomskog fakulteta)

Trg Ljudevita Gaja – parkiralište s ulazom iz Ulice kardinala Alojzija Stepinca

Trg Lavoslava Ružičke i Ulica Bartola Kašića do Ulice kardinala Alojzija Stepinca

Ulica Christiana Monspergera

Ulica kardinala Alojzija Stepinca

Šetalište kardinala Franje Šepera od Ulice Vjekoslava Hengla do Ulice kardinala Alojzija Stepinca

Šetalište kardinala Franje Šepera 1 A – 1 C

Europska avenija

Tvrđa – istok

Istarska ulica od Ulice kralja Zvonimira do Europske avenije

Trg bana Josipa Jelačića – sjever i istok

Ulica Franje Mückea

Ulica Josipa Huttlera i Park kraljice Katarine Kosača od Ulice cara Hadrijana do Crkvene ulice

Kako platiti parkiranje

Na parkirališnim automatima parkiranje je moguće platiti kovanicama, beskontaktnom bankovnom karticom ili mobilnim uređajem.

Parkiranje se može platiti i SMS-om:

1. zona – SMS na broj 708311

Pri plaćanju na automatu potrebno je unijeti registarsku oznaku vozila. Detaljne upute nalaze se na automatima.

Papirnata parkirališna karta koja se stavlja ispod vjetrobranskog stakla više se ne izdaje.

Vrijeme naplate i rok za plaćanje

Parkiranje se naplaćuje:

od ponedjeljka do petka od 7 do 21 sat,

subotom od 7 do 15 sati,

nedjeljom i državnim blagdanima nema naplate.

Parkiranje je potrebno platiti u roku od 15 minuta nakon parkiranja vozila. Ako parkiranje nije plaćeno u tom roku, izdaje se dnevna parkirališna karta.

Dnevna parkirališna karta

Cijena dnevne parkirališne karte iznosi:

1. zona – 12 €

Dnevna parkirališna karta ne kupuje se unaprijed. Izdaje se ako korisnik nema valjanu parkirališnu kartu i vrijedi 24 sata od trenutka izdavanja.

Dnevna karta evidentira se digitalno i na vozilu se ne ostavlja papirnata obavijest. Dostavlja se putem korisničkog pretinca sustava e-Građani ili na adresu prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika ili korisnika vozila.

Ako je korisniku izdana dnevna parkirališna karta, dobit će obavijest o tome prilikom pokušaja kupnje satne parkirališne karte na parkirališnom automatu ili putem SMS-a za vrijeme važenja izdane dnevne parkirališne karte.

Mjesečna parkirališna karta

Mjesečnu parkirališnu kartu mogu kupiti fizičke i pravne osobe, neovisno o mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.

Karta vrijedi punih mjesec dana od trenutka kupnje, a za isto vozilo moguće je odjednom kupiti najviše 12 mjesečnih karata.

Cijena mjesečne karte u I. zoni iznosi 90 €.

Mjesečna parkirališna karta može se kupiti na blagajnama GPP-a i na parkirališnim automatima.

Stanarska parkirališna karta

Stanarska parkirališna karta namijenjena je stanarima područja obuhvaćenih naplatom.

Cijena stanarske karte iznosi 12 € mjesečno, a karta vrijedi isključivo za parkirališna mjesta koja pripadaju određenom stanarskom području.

Stanari koji sa stanarskom kartom imaju pravo parkiranja na pripadajućim mjestima u 0. zoni nisu ograničeni pravilom od najviše tri sata parkiranja dnevno.

Stanarska karta može se kupiti unaprijed za najdulje 12 mjeseci.

Prva kupnja stanarske karte

Prva kupnja obavlja se na blagajnama GPP-a:

Kod remize – Ulica cara Hadrijana 1

Pothodnik – Trg Ante Starčevića

Potrebno je predočiti osobnu iskaznicu i prometnu dozvolu.

Ako građanin koristi vozilo u vlasništvu obrta ili tvrtke u kojoj je zaposlen, potrebna je potvrda vlasnika da mu je vozilo ustupljeno na korištenje 24 sata na dan.

Za vozilo u vlasništvu rent-a-car tvrtke ili vozilo u leasingu potrebno je priložiti presliku ugovora o najmu te predočiti original na uvid.

Jednoj fizičkoj osobi može se izdati jedna stanarska parkirališna karta.

Osobe s invaliditetom i posebne kategorije korisnika

Posebno označena parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom nisu uključena u sustav naplate.

Osobe koje imaju pravo koristiti ta mjesta parkiraju bez naknade, u skladu s važećim propisima.

Popust od 80 % na mjesečnu parkirališnu kartu

Hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata (HRVI) s prebivalištem na području Grada Osijeka i trajno priznatim statusom HRVI ostvaruju popust od 80 % na mjesečnu parkirališnu kartu.

Popust se odobrava za jedno vozilo, uz odgovarajuću dokumentaciju i pravila o vlasništvu vozila koja vrijede i za stanarsku kartu.

Pravo na popust od 80 % imaju i osobe s invaliditetom s 80 % ili više tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60 % ili više, ako imaju prebivalište na području Grada Osijeka i važeću Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom.

Isto pravo imaju i udruge osoba s invaliditetom sa sjedištem na području Grada Osijeka koje posjeduju važeću Europsku parkirališnu kartu za osobe s invaliditetom.

Popust se odobrava za jedno vozilo, odnosno jednu registarsku oznaku, uz predočenje prometne dozvole, osobne iskaznice i važeće Europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom.

Početak prodaje stanarskih i mjesečnih parkirališnih karata

Stanarske i mjesečne parkirališne karte za I. zonu koja 21. listopada kreće u naplatu mogu se već od 14. listopada kupiti na blagajnama GPP-a.

Kod remize – Ulica cara Hadrijana 1

Ponedjeljak – petak: 6:30 – 19:00

Subota: 8:00 – 19:00

Pothodnik – Trg Ante Starčevića

Ponedjeljak – petak: 7:00 – 19:00

Subota: 8:15 – 19:00

Informacije i upiti

Sve informacije o početku naplate, zonama, kupnji karata i korištenju sustava dostupne su na mrežnim stranicama GPP-a Osijek.

Informacije su dostupne i na besplatnom broju 0800 0002

E-mail za upite: [email protected]