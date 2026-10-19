Osijek otvorio javno savjetovanje o novoj odluci o parkiranju

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Grad Osijek pokrenuo je internetsko javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o uređenju, načinu naplate i kontroli parkiranja na području grada.

Savjetovanje je otvoreno od 16. listopada do 16. studenoga 2026. godine, a svi zainteresirani građani mogu dostaviti svoje prijedloge i mišljenja putem obrasca dostupnog na službenim stranicama Grada Osijeka.

Nakon završetka savjetovanja Grad će objaviti izvješće s pregledom pristiglih prijedloga, informacijama o tome koji su prihvaćeni, a koji nisu, uz odgovarajuća obrazloženja.