Osijek opet u finalu: Peti put zaredom među najboljima u povlačenju EU novca

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Osijek se peti put zaredom plasirao u finale Izbora za Najbolji grad u kategoriji EU fondova, koji organiziraju Gradonačelnik.hr, Jutarnji list i agencija Ipsos. U ovogodišnjem finalu, uz Osijek, natječu se Bjelovar, Đurđevac, Split i Benkovac, a pobjednici će biti proglašeni 21. listopada u Šibeniku.

Prema podacima objavljenima na portalu Gradonačelnik.hr, Osijek je u promatranom razdoblju ostvario 4,18 posto ukupno povučenih sredstava iz europskih fondova svih hrvatskih gradova, što mu je donijelo četvrto mjesto. Ovo je ujedno peto uzastopno finale Osijeka u ovoj kategoriji, nakon što je prošle godine osvojio treće mjesto.

Europska sredstva posljednjih su godina usmjerena u brojne projekte – od obnove Tvrđe, škola i sportskih dvorana do komunalne infrastrukture, Copacabane, Gradskih bazena i modernizacije javnog prijevoza.

Posebno se ističe ulaganje u osječki javni prijevoz, u koji se trenutno ulaže oko 116 milijuna eura. Gradom već prometuje deset novih niskopodnih tramvaja, stiže ih još deset, a u tijeku je i nabava 19 električnih autobusa.

Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je da je u proteklih pet godina realizirano više od 150 projekata vrijednih više od 300 milijuna eura.

„Jasno se vidi koliko EU fondovi mijenjaju grad iz temelja“, poručio je Radić.