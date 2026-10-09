Osijek dobiva drugu geotermalnu bušotinu: Grijanje kuća i bolnice iz energije iz zemlje?

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Grad Osijek ulazi u drugu fazu razvoja geotermalne energije, nakon što je u petak u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ulaganje u razvoj geotermalne energije“, ukupne vrijednosti 35,29 milijuna eura. Projekt obuhvaća izradu četiriju novih geotermalnih bušotina u Osijeku, Velikoj Gorici, Vinkovcima i Zaprešiću, a osigurano je 30 milijuna eura bespovratnih europskih sredstava.

Uz nazočnost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, gradonačelnika Osijeka Ivana Radića, gradonačelnika Velike Gorice Krešimira Ačkara, gradonačelnika Vinkovaca Josipa Romića i gradonačelnika Zaprešića Željka Turka, ugovor su potpisali ministar gospodarstva Ante Šušnjar, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan i ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako je riječ o velikom strateškom i razvojnom projektu koji će pridonijeti gospodarskom razvoju, poljoprivredi i energetskoj neovisnosti Osijeka.

„Današnjim potpisom ugovora pristupamo drugoj fazi, naime druga bušotina koja će se raditi u Osijeku, što me izuzetno raduje i veseli jer govorimo o jednom velikom strateškom i razvojnom projektu za grad Osijek, koji znači jako puno i za gospodarstvo i za poljoprivredu, a ono što je najbitnije, za energetsku neovisnost samoga grada“, poručio je gradonačelnik Radić, podsjetivši kako je prije nešto više od godinu dana na dubini od oko dva kilometra potvrđen geotermalni potencijal Osijeka.

Naglasio je kako će geotermalna energija u budućnosti omogućiti grijanje kućanstava, vrtića, škola, pa i Kliničkog bolničkog centra Osijek, uz manju ovisnost o vanjskim energentima i vremenskim prilikama.

„Vidimo tu jedan veliki, veliki razvojni potencijal za naš grad koji ćemo sigurno i iskoristiti“, poručio je gradonačelnik.

U Osijeku je tijekom 2025. izrađena prva istražna bušotina Osijek GT-1, vrijedna više od osam milijuna eura, kojom je potvrđena temperatura geotermalne vode viša od 100 Celzijevih stupnjeva te procijenjena toplinska snaga od gotovo pet megavata. Novom fazom predviđena je izrada druge, utisne bušotine, koja će omogućiti uspostavu sustava za dugoročno i održivo korištenje geotermalne energije.

Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako ukupna ulaganja u dvije faze projekta u četiri hrvatska grada iznose oko 86 milijuna eura te naglasio važnost korištenja domaće, obnovljive i niskougljične energije za sigurniju opskrbu toplinom, smanjenje ovisnosti o uvozu energenata i dugoročno stabilnije troškove grijanja.

„To je energija koja je, za razliku od izvora koji ovise o suncu ili vjetru, dostupna neovisno o vremenskim prilikama“, kazao je premijer, istaknuvši i mogućnosti njezine primjene u poljoprivredi i gospodarstvu.

Predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan pojasnio je kako se geotermalna energija koristi putem dviju povezanih bušotina. Kroz jednu se crpi geotermalna voda, iskorištava njezina toplina, a kroz drugu se ohlađena voda vraća u podzemno ležište, čime se omogućuje održivo korištenje izvora. Naglasio je i potencijal geotermalne energije za razvoj toplinarstva, poljoprivrede, industrije i proizvodnje električne energije.

Gradonačelnik Radić istaknuo je kako se projekt nadovezuje na kontinuirana ulaganja Osijeka u zelenu tranziciju, energetsku obnovu zgrada, solarne panele te modernizaciju javnog prijevoza novim niskopodnim tramvajima i električnim autobusima.

Nakon izrade druge bušotine slijedi daljnji razvoj projekta povezivanja geotermalnog izvora s gradskim toplinskim sustavom, u suradnji Agencije za ugljikovodike, Grada Osijeka i HEP-Toplinarstva, čime bi Osijek u budućnosti mogao dio svojih potreba za toplinskom energijom zadovoljavati iz vlastitog obnovljivog izvora.