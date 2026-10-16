OPREZ! Omiljeni slatkiš povučen iz trgovina, pronađena plijesan u bombonima

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Gumeni bomboni u obliku jaja na oko, Cokoc 80 g, EAN kod 6972007904589, najbolje upotrijebiti do 24.10.2027. zbog tragova plijesni u proizvodu.
Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Herman Kuijper BV, Amstelveen, Nizozemska
Maloprodaja: Action Croatia d.o.o., Zagreb
“Ako imate gore prikazani proizvod, nemojte ga više koristiti. Molimo da proizvod s navedenim bar kôdom vratite u bilo koju prodavaonicu Action. Dobit ćete puni povrat novca, čak i bez dokaza o kupnji“, kažu iz trgovine.