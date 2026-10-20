Od Ženeve do Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav: Kako mladima približiti klimatske promjene?

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Kako bi srednjoškolcima približili klimatske promjene i potaknuli ih na djelovanje u vlastitim zajednicama, projektni partneri posjetili su Ženevu i upoznali primjere dobre prakse koji će poslužiti za razvoj obrazovnog programa u okviru projekta OKO MDD.

Kako klimatske promjene utječu na prirodu koja nas okružuje i što mladi mogu učiniti kako bi je zaštitili? Upravo će se tim pitanjima baviti srednjoškolci u okviru projekta OKO MDD, kroz koji će istraživati klimatske izazove u svojem okruženju i razvijati vlastite ideje za očuvanje prirode.

Od 22. do 24. rujna 2026. predstavnici Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, DKolektiva, Gimnazije „Fran Galović” Koprivnica i Srednje škole Čakovec sudjelovali su u trodnevnom studijskom posjetu Ženevi, organiziranom u okviru projekta OKO MDD – Obrazovanje za klimatsku otpornost Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav. Domaćin posjeta bio je ZOI Environment Network, a program je obuhvatio teme obrazovanja o klimatskim promjenama, očuvanja prirode i jačanja klimatske otpornosti.

Program je započeo susretom s timom ZOI Environment Networka, čiji su članovi predstavili djelovanje organizacije. Sudionici su potom posjetili botanički vrt, gdje im je stručnjak Andreas Ensslin predstavio aktivnosti očuvanja biljnih vrsta te rad banke sjemena, koja ima važnu ulogu u očuvanju biljne raznolikosti.

U UNITAR-u, Institutu Ujedinjenih naroda za istraživanje i obrazovanje, sudionici su se upoznali s obrazovnim resursima i pristupima učenju o klimatskim promjenama. U Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (WMO) Sari Lappi govorila je o praćenju klime te meteorološkim i hidrološkim projektima u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi.

Sudionici su se upoznali i sa strategijom bioraznolikosti Grada Ženeve te gradskim inicijativama za prilagodbu klimatskim promjenama. Među predstavljenim pristupima posebno se istaknuo koncept grada-spužve, koji podrazumijeva bolje upravljanje oborinskim vodama i prilagodbu urbanih prostora obilnim oborinama. Predstavljene su i aktivnosti usmjerene na smanjenje svjetlosnog onečišćenja. Takvi primjeri pokazuju kako se konkretnim rješenjima mogu ublažiti posljedice klimatskih promjena i pridonijeti očuvanju prirode u urbanim sredinama. Studijski posjet zaključen je obilaskom obnovljenog obalnog područja Eaux-Vives, koje predstavlja primjer uređenja prostora uz vodu.

Iskustva stečena u Ženevi poslužit će projektnim partnerima u razvoju obrazovnog programa koji će međunarodne primjere dobre prakse povezati s klimatskim izazovima na području Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav.

„Želimo da mladi klimatske promjene ne doživljavaju samo kao globalni problem o kojem slušaju, nego kao temu koju mogu povezati s prirodom i zajednicama u kojima žive. Studijski posjet Ženevi pokazao nam je različite načine na koje se znanje o klimatskim promjenama može povezati s konkretnim rješenjima. Upravo takav pristup želimo prenijeti u rad sa srednjoškolcima – potaknuti ih da istražuju, postavljaju pitanja i razvijaju vlastite ideje za očuvanje prirode”, istaknula je Nikolina Stjepanović, voditeljica projekta OKO MDD iz Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek.

U središtu budućih aktivnosti bit će srednjoškolci koji će, uz podršku nastavnika i organizacija civilnog društva, učiti o klimatskim promjenama, njihovim utjecajima na prirodu i važnosti jačanja njezine otpornosti. Kroz razvoj vlastitih projektnih ideja imat će priliku stečena znanja povezati s izazovima u svojem okruženju i pridonijeti otpornosti lokalnih zajednica.

Projekt OKO MDD – Obrazovanje za klimatsku otpornost Rezervata biosfere Mura – Drava – Dunav provodi se uz potporu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.