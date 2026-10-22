Novi trik prevaranata: Više ne izvlače novac samo zbog djece, sad su na redu i snahe!

Nepoznati počinitelj jučer je nazvao 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca predstavljajući se kao liječnik te ju doveo u zabludu lažnim činjenicama da joj je snaha u bolnici i da hitno treba platiti operaciju i liječenje.
Kada je zatražio novac za operaciju 77-godišnjakinja je na ruke nepoznatoj osobi predala 10.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za drskim prevarantom.
Vaše bližnje i susjede u zlatnoj dobi potrebno je upoznati sa samozaštitnim ponašanjem:
– Ne puštajte u dom nepoznate osobe
“Došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega.”
Na vrata vam nikada neće doći policajac i tražiti novac.
– Ne nasjedajte na ljubaznost nepoznate osobe na vratima
“Pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu.”
– Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja
‘‘Sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor.”
Ne dijelite osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona
”Dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?”
Preporučamo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost.