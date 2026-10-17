Novi investicijski ciklus donosi velike infrastrukturne projekte na istoku Hrvatske

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Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak sudjelovala je na konferenciji „Urbanizam i infrastrukturni projekti“ održanoj u Gospodarskom centru OBŽ. Uz županicu Natašu Tramišak otvorenju su nazočili glavna urednica magazina Construction Đurđica Klancir, koja je i otvorila konferenciju, Nina Dražin Lovrec, predsjednica Hrvatske komore inženjera građevinarstva, te inženjeri građevinarstva, arhitekti, urbanisti, predstavnici javne uprave, građevinskih tvrtki i investitora. Konferenciju su organizirali Business Media Croatia uz stručnog partnera Hrvatsku komoru inženjera građevinarstva.

– Izrazito smo zadovoljni i zahvalni organizatorima što su prepoznali Gospodarski centar Osječko-baranjske županije i Osijek kao mjesto održavanja ove važne konferencije posvećene urbanizmu i infrastrukturnim projektima. Riječ je o stručnoj konferenciji koja itekako ima svoje mjesto upravo ovdje, u sredini u kojoj se trenutačno realiziraju neki od najvažnijih i najvećih infrastrukturnih i investicijskih projekata. Na području Osječko-baranjske županije u posljednjih deset godina realizirana su ulaganja vrijedna više od dvije milijarde eura. S obzirom na ambiciozne planove i velike projekte koji su tek u pripremi, pred nama je novo razdoblje snažnih investicija. Među njima posebno ističem izgradnju Kliničkog bolničkog centra Osijek, projekt vrijedan oko 850 milijuna eura, koji će biti jedan od najvećih javnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj – naglasila je županica Tramišak.

Uz taj projekt, očekuje nas i daljnji razvoj Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije kroz drugu fazu izgradnje, uspostava Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak te niz drugih važnih infrastrukturnih ulaganja. – Pred nama je, dakle, novi veliki investicijski ciklus. Za njegovu uspješnu realizaciju nužni su snažan i kvalitetan građevinski sektor, ali i kvalitetna priprema projekata, u čemu ključnu ulogu imaju arhitekti, projektanti i svi ostali stručnjaci uključeni u planiranje i razvoj prostora. Vjerujem da Osijek i Osječko-baranjska županija raspolažu kvalitetnim i perspektivnim stručnim i gospodarskim potencijalima. To je potvrdio i nedavno održani sajam FormaDom, koji je pokazao da se građevinski sektor na našem području kontinuirano modernizira, razvija i spreman je odgovoriti na velike projekte i izazove koji su pred nama. Uvjereni smo da će daljnja ulaganja u infrastrukturu, kvalitetno prostorno planiranje i razvoj novih projekata dodatno potaknuti rast i konkurentnost našega gospodarstva te pridonijeti kvaliteti života naših građana – zaključila je županica.

Đurđica Klancir, glavna urednica magazina Construction, rekla je kako infrastrukturni projekti ne donose samo nova gradilišta, već otvaraju prilike za razvoj općina, gradova i županija. – Drago mi je što se konferencija održava u Osijeku, izvan uobičajenog zagrebačkog okvira, i to u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, prostoru koji i sam simbolizira razvojne i investicijske potencijale ovoga područja. Cilj konferencije je potaknuti dijalog između urbanista, arhitekata, građevinara, investitora i donositelja odluka, s naglaskom na podizanje kvalitete projekata i gradnje. Važnu ulogu u tome ima i sustav javne nabave, koji treba snažnije poticati kvalitetu i omogućiti konkurentnost domaćih građevinskih tvrtki. Upravo ćemo se tim izazovima baviti kroz prezentaciju Hrvatske udruge poslodavaca i završni panel na kojem će sudjelovati vodeće hrvatske građevinske tvrtke. Želimo potaknuti suradnju i otvoreni dijalog o tome kako zajedničkim djelovanjem politike, investitora, arhitekata i građevinskog sektora možemo stvarati kvalitetnije projekte i graditi objekte na koje ćemo biti ponosni i za 50 ili 100 godina. To je nasljeđe koje želimo ostaviti budućim generacijama – kazala je Klancir.

U trenutku snažnog investicijskog ciklusa, posebice u Osječko-baranjskoj županiji, i sve većih potreba za razvojem gradova i infrastrukture, konferencija je otvorila pitanja koja izravno utječu na brzinu, kvalitetu i održivost budućih ulaganja – od prostornog planiranja i odnosa javnog interesa i investicija, preko kapaciteta građevinskog sektora, do javne nabave i realizacije velikih infrastrukturnih projekata.