Nije stao na STOP: Kamion udario u auto, 84-godišnjak poginuo

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Kod Petrijevaca se 12. listopada oko 15.35 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao 84-godišnji vozač, dok je putnica iz njegova vozila teško ozlijeđena.

84-godišnji vozač iz Selaca upravljao je osobnim automobilom lokalnom cestom LC 44055 iz smjera Selaca-Cerovca. Dolaskom do raskrižja s državnom cestom D2 nije se zaustavio na prometnom znaku „Obavezno zaustavljanje – STOP“, već je ušao u raskrižje, a da pritom nije propustio vozila koja su se kretala cestom s prednošću prolaska. Tom je prilikom u lijevu bočnu stranu njegova automobila prednjim dijelom udario kamion s prikolicom, koji se državnom cestom D2 kretao ravno i imao prednost prolaska. Od siline udara osobni automobil odbačen je prema sjeveru, pri čemu je udario u električni ormarić, a potom se zaustavio na travnatoj površini, izvijestili su iz policije.

84-godišnjak je smrtno stradao, dok je 71-godišnja suvozačica iz Josipovca zbog zadobivenih ozljeda hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je ustanovljeno da je teško ozlijeđena.

Za vrijeme obavljanja očevida, od 15.55 do 19.28 sati, promet je bio zatvoren za sva vozila te se odvijao obilaznim cestovnim pravcima.