Na Bajakovu otkrili više od 83.000 tableta u kamionu, pronašli i 30 litara rakije

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Carinski i policijski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su pokušaj unosa više od 83.000 neprijavljenih tableta, među kojima su bile i tablete koje se nalaze na popisu opojnih droga. U kamionu srpskih registarskih oznaka pronađeno je i 30 litara neprijavljene domaće rakije.

Teretno vozilo prevozilo je deklariranu pošiljku lijekova iz Srbije u Irsku, a carinski službenici odlučili su ga izdvojiti za pregled RTG uređajem. Analizom snimke i pregledom carinske plombe posumnjali su da je plomba ranije skidana.

Detaljnim pregledom tovarnog prostora otkrivene su tri skrivene kartonske kutije. Nakon što je dobiven nalog Županijskog suda u Vukovaru, provedena je cjelovita pretraga kamiona, tijekom koje je pronađeno 44.600 tableta s popisa opojnih droga i još 39.000 ostalih neprijavljenih tableta.

U kabini i podvozju vozila pronađeno je i 30 litara neprijavljene domaće rakije.

Budući da se dio tableta nalazi na popisu opojnih droga, slučaj je preuzela policija zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. Kaznenog zakona.

Vozaču, državljaninu Srbije, zbog carinskih i trošarinskih prekršaja, uključujući neprijavljivanje robe i oštećenje carinske plombe, izdani su prekršajni nalozi s ukupnim novčanim kaznama od 17.910 eura. Sva neprijavljena roba je oduzeta.