Marko Smažil osuđen na 15 godina zatvora za ubojstvo Mihaele Berak

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Bivši policajac Marko Smažil u ponovljenom je suđenju osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Sudsko vijeće nije prihvatilo njegovu obranu da je djevojku usmrtio iz nehaja, već je zaključilo da je riječ o ubojstvu s neizravnom namjerom. Smažilu je produljen istražni zatvor, u kojem se nalazi gotovo tri godine.

„Sud ne prihvaća vašu obranu da ste ubojstvo počinili u nehaju. Krivi ste za ubojstvo sa neizravnom namjerom”, poručio je sudac, istaknuvši da nije utvrđeno kako je postojala izravna namjera za ubojstvo niti da je ljubomora bila motiv. Ipak, naglašeno je da Smažil nije smio izvaditi napunjeni pištolj u stanu u neposrednoj blizini žrtve.

Podsjetimo, Mihaela Berak ubijena je u rujnu 2023. godine u stanu u osječkom Donjem gradu. Prema optužnici, Smažil je iz službenog pištolja HS-9 ispalio hitac u glavu tada 21-godišnje djevojke s kojom je bio u vezi. Preminula je na mjestu događaja.

U prvom postupku, u ožujku 2025. godine, Smažil je bio osuđen na 18 godina zatvora. No Visoki kazneni sud u veljači ove godine ukinuo je nepravomoćnu presudu nakon žalbi obrane i tužiteljstva te predmet vratio na ponovno suđenje.

Dok je obrana tvrdila da nije imao namjeru ubiti Mihaelu i tražila osudu za djelo iz nehaja, tužiteljstvo je smatralo da je ubojstvo počinio s izravnom namjerom.