Kupujete chia sjemenke? Ovaj proizvod hitno je povučen iz prodaje

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Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom Biolife d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Chia sjemenke, 200g, LOT/serija: PTR250181-08, najbolje upotrijebiti do 30.09.2027., EAN: 3859892617509, zbog prisutnosti neželjenih primjesa.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu

Dobavljač: Biolife d.o.o., Zagreb

Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o., Zagreb

Povrat navedenog proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa, kažu iz trgovine.