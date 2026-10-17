Kupujete chia sjemenke? Ovaj proizvod hitno je povučen iz prodaje

  • 17 listopada, 202609:18
  • Autor: Redakcija 031

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom Biolife d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Chia sjemenke, 200g, LOT/serija: PTR250181-08, najbolje upotrijebiti do 30.09.2027.,  EAN: 3859892617509, zbog prisutnosti neželjenih primjesa.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu

Dobavljač: Biolife d.o.o., Zagreb

Maloprodaja: Müller trgovina Zagreb d.o.o., Zagreb

Povrat navedenog proizvoda moguć je u bilo kojoj Müller poslovnici. Plaćeni iznos bit će Vam vraćen i bez predočenja pripadajućeg računa, kažu iz trgovine.

Kupujete chia sjemenke? Ovaj proizvod hitno je povučen iz prodaje Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Promo

Foto galerije