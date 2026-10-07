Kontrola na A5 otkrila niz prekršaja: Kamioni imali veće nedostatke, vozač koristio tuđu karticu

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Policijski službenici PU osječko-baranjske jučer su na odmorištu Beketinci na autocesti A5, u smjeru Đakova, obavljali nadzor tehničke ispravnosti teretnih vozila i autobusa, u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske, Mobilnom stanicom za tehničke preglede vozila.

Na 17 teretnih vozila utvrđeni su veći nedostaci, za 6 vozila utvrđeno je da im je istekla važnost preventivnog tehničkog pregleda, za jednog vozača utvrđeno je da je koristio odmor na zaustavnoj traci na autocesti, 1 vozač nije koristio sigurnosni pojas, a za jednog vozača utvrđena je manipulacija tahografom (koristio je tuđu karticu), izvijestili su iz policije.

Ukupno je utvrđeno 43 prekršaja, od kojih je 19 prekršaja vozača, 12 prekršaja pravnih osoba i 12 prekršaja odgovornih osoba u pravnoj osobi, a jedna kartica tahografa je oduzeta vozaču.