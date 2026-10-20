Kazaljke uskoro vraćamo unatrag: Evo kada počinje zimsko računanje vremena

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Iako se posljednjih godina mnogo govori o ukidanju pomicanja kazaljki, i ove ćemo jeseni ponovno prijeći na zimsko računanje vremena.

Kazaljke ćemo ove godine pomaknuti u noći sa subote, 24. listopada, na nedjelju, 25. listopada. Točno u 3 sata ujutro potrebno ih je vratiti jedan sat unatrag, odnosno na 2 sata.

Dobra vijest za mnoge je da ćemo te noći spavati sat vremena dulje. No, nakon prelaska na zimsko računanje vremena dan će se činiti kraćim jer će se smračivati ranije. To će posebno primijetiti oni koji s posla ili iz škole izlaze u kasnijim poslijepodnevnim satima.

Kazaljke se, prema trenutačnom rasporedu, i dalje pomiču dva puta godišnje. U proljeće se pomiču jedan sat unaprijed, čime počinje ljetno računanje vremena, dok se u jesen vraćaju jedan sat unatrag.

Hoće li se pomicanje kazaljki ukinuti?

O ukidanju sezonskog pomicanja kazaljki govori se već godinama, no zasad nema promjene. Prema postojećim pravilima, kazaljke će se i dalje pomicanje posljednje nedjelje u ožujku i posljednje nedjelje u listopadu.

Zato ćemo i ove jeseni ponovno namještati satove – samo, preciznije, pomicati kazaljke.