Kamioni odlaze iz centra Osijeka! Unikom seli na novu lokaciju, a Ružina dobiva novu budućnost

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Unikom je u 2025. godini ostvario prihode od 22,647 milijuna eura, dok su rashodi iznosili 22,333 milijuna eura, izvijestio je direktor gradske tvrtke Igor Pandžić na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Osijeka.

Na rast prihoda značajno je utjecala kupnja nekretnine u Ružinoj ulici, za koju je Grad Osijek Unikomu isplatio 3,5 milijuna eura. Isplata se odvija u tri rate – jedna je isplaćena prošle godine, druga će biti ove, a treća iduće godine.

Pandžić je pojasnio kako sredstva dobivena od Grada zasad nisu potrošena, već se čuvaju na računima Unikoma i namijenjena su izgradnji novog objekta na Vinkovačkoj cesti.

Preseljenje Unikoma iz središta grada jedan je od važnijih osječkih komunalno-urbanističkih projekata. Na novoj lokaciji, na zemljištu površine oko 8,5 hektara, trebale bi biti objedinjene sve radne jedinice – od uprave do sortirnice otpada. Time bi se iz centra grada izmjestili teški kamioni i strojevi.

Grad Osijek zemljište na Vinkovačkoj dobio je u zamjeni nekretnina s državom, a njegova vrijednost procijenjena je na oko šest milijuna eura. Za zemljište u Ružinoj Grad je izdvojio 3,5 milijuna eura kako bi sačuvao vrijedan prostor u centru.

Za novu lokaciju trenutno se ishođuje građevinska dozvola. Nakon njezina dobivanja planira se raspisivanje natječaja za izvođača radova, a potom i početak preseljenja Unikoma.

Nakon preseljenja, za prostor u Ružinoj ulici planira se urbanističko-arhitektonski natječaj kojim bi se trebao osmisliti novi urbani sadržaj u središtu Osijeka.