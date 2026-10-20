Još malo sunca, a onda preokret: Stižu kiša i osjetno zahlađenje

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Pred nama je promjena vremena. Danas će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla. Dnevna temperatura do 21°C.

U srijedu postupni porast naoblake sa zapada, zatim povremeno kiša. Kiša će biti češća na Jadranu i uz njega, lokalno obilnija, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 23°C.

Jesen napokon..

Od četvrtka će biti osjetno svježije. Prevladavat će pretežno oblačno uz kišu. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 16°C.

Malo više sunca očekuje nas u petak, ali i nastavak pada temperature. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna di 14°C.