Još danas toplo i sunčano, a onda promjena: Stižu kiša i niže temperature

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Još danas će biti sunčano i toplo, a onda stižu tmurni oblaci, kiša i pad temperature.

Danas će biti pretežno sunčano i toplo, dnevna temperatura do 26°C. U četvrtak toplo, ali uz pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 27°C.

Petak donosi jutarnju maglu i kišu tijekom poslijepodneva. Jutarnja temperatura do 10°C, a dnevna do 18°C. Slično vrijeme očekuje nas i u subotu. Pretežno oblačno i uz pljuskove. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 18°C.

Još malo kiše bit će u nedjelju ujutro, a tijekom poslijepodneva slijedi razvedravanje. Jutarnja temperatura do 8°C, a dnevna do 19°C.

Niže temperature zraka nastavit će se i u novom tjednu.