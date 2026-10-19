Inspekcija u trgovinama otkrila brojne nepravilnosti: Cijene 471 proizvoda bile su iznad dopuštenih

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Tržišna inspekcija Državnog inspektorata od veljače 2025. do 16. listopada 2026. godine obavila je ukupno 5.505 nadzora vezanih uz kontrolu cijena u trgovinama na malo. Nepravilnosti su utvrđene u 1.371 nadzoru, odnosno u 26,38 posto kontrola, dok ih u 3.827 slučajeva nije bilo.

Najviše nepravilnosti odnosilo se na obvezno označavanje proizvoda s ograničenim cijenama. Inspektori su utvrdili da za 5.055 proizvoda nije bila istaknuta propisana vizualna oznaka. Osim toga, za 471 proizvod utvrđena je prodaja po cijeni višoj od najviše dopuštene.

Nepravilnosti su zabilježene i kod kategorija proizvoda za koje trgovci moraju osigurati barem jedan artikl po propisanoj najvišoj cijeni. U 1.088 kategorija trgovci nisu imali artikl s cijenom unutar dopuštenog limita.

Inspekcija je utvrdila i 380 povreda vezanih uz informiranje potrošača, uključujući 309 slučajeva u kojima nisu bili istaknuti propisani plakati. Zabilježeni su i propusti u organizaciji zasebnih dijelova prodajnih prostora s proizvodima po ograničenim cijenama.

Kontrole su obuhvatile i obvezu isticanja dodatnih cijena te objave cjenika na internetskim stranicama trgovaca. U 220 prodajnih objekata dodatna cijena nije bila istaknuta za 2.094 kontrolirana proizvoda, dok 14 trgovaca nije ispunilo sve obveze vezane uz objavu cjenika.

Iz Državnog inspektorata najavljuju da će za utvrđene prekršaje poduzeti propisane mjere.