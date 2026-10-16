Imate ovu soju u kuhinji? Inspektorat upozorio na povećanu količinu fosfonske kiseline

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Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom Galleria Internazionale d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva proizvod Soja – Organska 1000g Nutrigold, LOT S25005, najbolje upotrijebiti do 25.11.2027., zbog povećane količine fosfonske kiseline.

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: DO-IT Organic, Barneveld, Nizozemska

Maloprodaja: Galleria Internazionale d.o.o., Predavčeva 6, 10090 Zagreb

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