Hrvatska granica pod 24-satnim nadzorom: Spriječeno 25.000 pokušaja ulaska

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Hrvatska policija od početka 2026. godine spriječila je 25.000 pokušaja nezakonitog ulaska u zemlju te uhitila 950 krijumčara ljudi i njihovih pomagača. Na neposrednoj granici ove je godine zabilježen pad nezakonitih migracija od oko 40 posto, izvijestio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović tijekom obilaska granice na rijeci Uni kod Hrvatske Kostajnice.

Hrvatska policija 24 sata dnevno nadzire 1.350 kilometara vanjske granice Europske unije i schengenskog prostora. Prema riječima ministra, postignutim rezultatima pridonose organizacija rada, ljudstvo i ulaganja u opremu, za koju je u posljednjih desetak godina izdvojeno oko pola milijarde eura.

Božinović je istaknuo i važnost granice s Bosnom i Hercegovinom, na kojoj je spriječeno oko 80 posto evidentiranih nezakonitih prelazaka na zapadnobalkanskoj ruti. Tijekom ove godine iz Hrvatske je vraćeno oko 7.000 osoba, uz logističku potporu Frontexa, dok je u Hrvatsku vraćeno oko 1.000 migranata.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina istaknuo je kako na zaštiti državne granice i suzbijanju nezakonitih migracija kontinuirano radi 6.500 policijskih službenika. Dodao je da se policijske snage redovito rotiraju i prilagođavaju trenutačnim sigurnosnim potrebama.

Tijekom posjeta ministar je obišao i Postaju granične policije Hrvatska Kostajnica, gdje se upoznao s radom postaje i sustavima za nadzor državne granice.