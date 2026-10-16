Hrana u Hrvatskoj sve skuplja, uvoz raste, a bacamo je na tone!

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Povodom Svjetskog dana hrane, koji se obilježava 16. listopada, Državni zavod za statistiku objavio je podatke o proizvodnji, uvozu i izvozu hrane, kretanju cijena te količinama bačene hrane. Statistika pokazuje da Hrvatska istodobno povećava uvoz hrane i domaću proizvodnju pojedinih poljoprivrednih kultura.

Hrvatska je tijekom 2025. uvezla hrane i živih životinja u vrijednosti od 5,62 milijarde eura, što je devet posto više nego godinu prije. Porastao je i izvoz, s 2,86 na 3,08 milijardi eura.

Pozitivan trend zabilježen je u proizvodnji povrća. Prošle je godine proizvedeno gotovo 225 tisuća tona, odnosno oko 39 tisuća tona više nego 2024. godine. Najveći rast ostvarila je proizvodnja rajčice. Povećana je i proizvodnja grožđa, dok je ukupna proizvodnja voća bila manja nego godinu prije.

Građani su se, međutim, suočili s višim cijenama. Hrana i bezalkoholna pića u Hrvatskoj su tijekom 2025. poskupjeli prosječno 5,1 posto. Prema podacima za 2024., na hranu i bezalkoholna pića odlazilo je 17,5 posto ukupne potrošnje hrvatskih kućanstava, nasuprot prosjeku Europske unije od 13,2 posto.

Velik izazov ostaje i bacanje hrane. U Europskoj uniji tijekom 2024. nastalo je 57,9 milijuna tona otpada od hrane, odnosno 129 kilograma po stanovniku. Više od polovice, čak 53 posto, nastalo je u kućanstvima.

Ovogodišnji Svjetski dan hrane obilježava se pod sloganom „Inoviraj danas. Nahrani sutra”, kojim se naglašava važnost inovacija u stvaranju održivijih prehrambenih sustava i osiguravanju hrane za buduće generacije.