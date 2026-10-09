HEP najavio početak grijanja u Osijeku i još pet gradova

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HEP-Toplinarstvo će od ponedjeljka, 12. listopada 2026. postupno započeti s uključivanjem grijanja u gradovima Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Samoboru i Zaprešiću u kojima toplinsku energiju isporučuje za više od 130 tisuća krajnjih kupaca.

Grijanje će se prvo uključiti prioritetnim krajnjim kupcima – dječjim vrtićima, školama, domovima zdravlja te domovima za starije i nemoćne osobe, a potom i stambenim/poslovnim zgradama u kojima su završeni svi radovi na unutarnjim instalacijama i koje su spremne za prihvat toplinske energije.

HEP-Toplinarstvo poziva krajnje kupce koji još uvijek provode radove na unutarnjim instalacijama grijanja u svojim stambenim i poslovnim prostorima da ih što prije završe, a njihove predstavnike suvlasnika ili upravitelje zgrada da dostave pisanu izjavu o završetku radova i ispravnosti unutarnjih instalacija grijanja, kako bi se u svim zgradama moglo uključiti grijanje.

Također, HEP-Toplinarstvo apelira na krajnje kupce da tijekom ogrjevne sezone toplinsku energiju koriste racionalno i odgovorno. Prilagodbom potrošnje stvarnim potrebama, krajnji kupci mogu ostvariti uštede uz zadržavanje odgovarajuće toplinske ugode. Pritom je važno naglasiti da uštede ne znače odricanje od grijanja, već njegovo učinkovito korištenje. Krajnji kupci mogu značajno pridonijeti racionalnijoj potrošnji usvajanjem jednostavnih navika – primjerice, održavanjem odgovarajuće temperature u prostoru, pravilnim korištenjem termostatskih ventila, kratkotrajnim prozračivanjem prostorija te osiguravanjem da radijatori nisu zaklonjeni namještajem ili zavjesama. Optimalna preporučena temperatura u grijanim prostorima je oko 20°C, pri čemu svaki dodatni stupanj znači približno šest posto veću potrošnju energije. Termostatski ventili omogućuju krajnjim kupcima regulaciju temperature u svakoj prostoriji stana ili poslovnog prostora, dok kvalitetna toplinska izolacija zgrade i vanjske stolarije dugoročno pridonose smanjenju potreba za toplinskom energijom. Racionalno korištenje toplinske energije u interesu je i krajnjih kupaca i distributera, jer pridonosi energetskoj učinkovitosti, smanjenju nepotrebne potrošnje, a samim time i nižim troškovima za krajnje kupce.

Ogrjevna sezona 2026./2027. završit će najkasnije 15. svibnja 2027., a odluka o točnom terminu isključivanja grijanja donijet će se ovisno o vremenskim uvjetima.