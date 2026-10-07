Gotovo 30 tisuća cigareta pronađeno u automobilu na granici

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Na graničnom prijelazu Slavonski Šamac carinski službenici otkrili su gotovo 30 tisuća cigareta koje su pokušane unijeti u Hrvatsku bez plaćanja propisanih davanja.

Kako navode iz Carinske uprave, tijekom kontrole osobnog automobila njemačkih registarskih oznaka 5. listopada pronađeno je ukupno 29.600 cigareta. Cigarete su bile obilježene duhanskim markicama Bosne i Hercegovine.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izbjegavanja carinskog nadzora, protiv državljanina Bosne i Hercegovine podnesena je kaznena prijava.

Pronađene cigarete, kao i vozilo kojim su prevožene, privremeno su oduzeti.