[FOTO] Osijek ponovno domaćin sajma graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja – FormaDom

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U Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije danas (9. listopada 2026. godine) otvoren je sajam FormaDom, koji obuhvaća područje graditeljstva, građevinskog sektora, arhitekture i unutarnjeg uređenja. Svečanom otvorenju nazočili su županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, predsjednik Gradskog vijeća Grada Osijeka Tihomir Florijančić, direktorica Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije Ivana Rešetar, izlagači i posjetitelji.

– Kada govorimo o Osječko-baranjskoj županiji, često ističemo pozitivne pokazatelje rasta i razvoja našega gospodarstva. Pritom moramo naglasiti da se gospodarski rast u velikoj mjeri oslanja na investicije, kako javnog tako i privatnog sektora. U tom kontekstu, građevinarstvo i cjelokupni građevinski sektor zauzimaju iznimno važno mjesto u gospodarstvu naše županije. Odmah uz poljoprivredu, ovaj je sektor jedan od ključnih pokretača gospodarskih aktivnosti, kako prema broju zaposlenih, tako i prema rastu, razvoju i vrijednosti ulaganja. Upravo zato ovakvi specijalizirani sajmovi imaju svoje važno mjesto u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji. Oni nam pružaju priliku predstaviti pojedine grane gospodarstva, dati dodatni poticaj njihovu rastu i razvoju te, prije svega, istaknuti naše tvrtke koje kvalitetno posluju, potiču proizvodnju i predstavljaju važan oslonac gospodarskog zamaha naše županije – istaknula je županica Tramišak.

U Osječko-baranjskoj županiji provode se velike investicije u javnom sektoru, a riječ je o ulaganjima vrijednima više milijardi eura, pri čemu je u posljednjem desetljeću na naše područje iz fondova Europske unije uloženo više od dvije milijarde eura. Značajan dio tih ulaganja odnosi se upravo na javne investicije. Jedan od takvih primjera je i Gospodarski centar – čija je zgrada izgrađena uz potporu europskih fondova. Ona predstavlja vrijedan doprinos razvoju našega gospodarstva, ali i primjer kvalitetnog arhitektonskog i građevinskog ostvarenja.

Županica Tramišak podsjetila je kako je pred nama jedna od najvećih investicija na našem području – izgradnja novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, projekt procijenjene vrijednosti oko 850 milijuna eura, koji će se prostirati na više od 215.000 četvornih metara. To je velik izazov za građevinski sektor i cjelokupnu prateću industriju, ali istodobno i iznimna razvojna prilika za naše gospodarstvo. Sve investicije koje pripremamo i provodimo u javnom sektoru stvaraju dodatni prostor i poticaj za ulaganja privatnog sektora i poduzetništva.

Uz velike javne projekte, sve važniju ulogu ima i stanogradnja. Svjedočimo promjenama vizure Osijeka, ali i drugih dijelova naše županije, što potvrđuje da se razvoj graditeljstva očituje i kroz ulaganja u stambene objekte.

– U tom kontekstu, Osječko-baranjska županija pokrenula je i važan program stanogradnje „Naša Slavonija i Baranja, naš dom“, kojim planiramo izgradnju obiteljskih kuća i višestambenih zgrada. Cilj je stvoriti kvalitetnije uvjete za život naših stanovnika i dodatno pridonijeti ostanku mladih obitelji na ovom području. Sve navedeno pokazuje da građevinski sektor i cjelokupno graditeljstvo imaju značajan potencijal za daljnji rast i razvoj na području Osječko-baranjske županije. Zato mi je posebno zadovoljstvo što smo pokrenuli ovakav specijalizirani sajam. Vjerujem da će Forma Dom postati važno mjesto susreta struke, poduzetnika i investitora, razmjene znanja i iskustava te predstavljanja novih tehnologija, inovacija i dostignuća u ovoj industriji. Želim da ovaj sajam bude uspješan, da našim tvrtkama otvori nove poslovne prilike te da postane tradicija koju ćemo iz godine u godinu razvijati i unaprjeđivati – poručila je županica Nataša Tramišak.

Predsjednik osječkog Gradskog vijeća Tihomir Florijančić rekao je kako Osijek raste i razvija se, a upravo taj gospodarski zamah potvrđuju i 3.902 poduzetnika, 3.810 obrtnika i 54.184 zaposlenih, čime se stvaraju nove prilike za razvoj gospodarstva i poduzetništva, koje prati i ovaj specijalizirani sajam građevinarstva, arhitekture i uređenja, nakon više od desetljeća ponovno u Osijeku, na novoj lokaciji u Gospodarskom centru.

– Nakon više od deset godina, u Gospodarski centar vraćamo samostalni specijalizirani sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja Forma Dom, koji već u svom prvom izdanju okuplja oko 40 izlagača s gotovo 80 brendova. Posebno nas veseli što su sajam prepoznale i velike tvrtke poput Projektgradnje, Wienerbergera, Cestinga i Nexea, ujedno i naši sponzori, a organiziramo ga u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Obrtničkom komorom Osječko-baranjske županije. Uz izložbeni dio, posjetitelje očekuju stručna predavanja i predstavljanje inovacija u graditeljstvu, kao i sudjelovanje Građevinskog i arhitektonskog fakulteta i Graditeljsko-geodetske škole iz Osijeka, čiji će učenici prezentirati svoja znanja i vještine. Naš je cilj da Forma Dom postane tradicionalno mjesto susreta struke, investitora, gospodarstvenika i građana – kazala je direktorica Gospodarskog centra Osječko-baranjske županije Ivana Rešetar pozvavši sve one koji grade, uređuju ili renoviraju svoje domove i poslovne prostore da posjete sajam FormaDom tijekom sljedeća dva dana.