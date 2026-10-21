DZS objavio nove podatke o plaćama: Evo tko zarađuje gotovo 2.500 eura

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Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama u Hrvatskoj u kolovozu 2026. iznosila je 1.543 eura, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS). U odnosu na srpanj riječ je o nominalnom rastu od 0,2 posto, dok je realno plaća smanjena za 0,2 posto.

Na godišnjoj razini prosječna neto plaća nominalno je porasla za 6,7 posto, a realno za 2,4 posto.

Najviše su u kolovozu zarađivali zaposleni u zračnom prijevozu, čija je prosječna neto plaća iznosila 2.483 eura. Na drugom kraju ljestvice našli su se radnici u proizvodnji odjeće, s prosjekom od 979 eura.

Prosječna bruto plaća u istom je mjesecu iznosila 2.180 eura, što je 0,7 posto više nego u srpnju. U odnosu na kolovoz prošle godine nominalno je porasla za 8,2 posto, a realno za 3,8 posto. Najviša bruto plaća zabilježena je u zračnom prijevozu i iznosila je 3.650 eura, dok je najniža bila u proizvodnji odjeće, 1.304 eura.

Medijalna neto plaća, koja pokazuje iznos od kojeg je polovica zaposlenih primila manje, a polovica više, iznosila je 1.336 eura. U odnosu na srpanj smanjena je za 0,7 posto, ali je na godišnjoj razini porasla za 7,3 posto.

Medijalna bruto plaća iznosila je 1.850 eura, što je 0,2 posto manje nego mjesec ranije, ali 8,8 posto više nego u kolovozu 2025. godine.

Zaposleni su u kolovozu prosječno imali 165 plaćenih sati, odnosno 8,8 posto manje nego u srpnju. Prosječna neto plaća po satu iznosila je 9,01 euro, dok je bruto satnica bila 12,73 eura.