Chelsea čizme u gradskim ulicama – kako ih Osječanke stiliziraju za jesen i zimu?

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Kad se nad Dravom spusti prva jutarnja magla, a lišće na Europskoj aveniji počne mijenjati boju, u ormarima se događa tiha smjena.

Sandale i platnene tenisice odlaze na gornju policu, a na njihovo mjesto dolazi obuća koja može izdržati mokre pločnike, hladne večeri i duge šetnje Tvrđom.

Jedan model se iz godine u godinu vraća na noge Osječanki, a to su chelsea čizme. Jednostavne su, udobne i slažu se s gotovo svime što se nosi od listopada do ožujka.

Zašto su chelsea čizme neizostavan dio jesenske garderobe u Osijeku?

Slavonska jesen zna biti nepredvidljiva. Ujutro je hladno i vlažno, oko podneva sunce zagrije grad, a navečer opet zapuše vjetar s rijeke. Obuća za takve dane mora biti praktična, ali i dovoljno uredna za posao, kavu u centru ili odlazak u kazalište.

Upravo tu chelsea čizme pokazuju svoje prednosti. Elastični umetci sa strane omogućuju da se obuju u nekoliko sekundi, bez vezica i patentnih zatvarača. Visina do gležnja štiti od hladnoće, a ne steže list kao visoke čizme.

Zbog čistih linija lako ih je uklopiti i uz traperice i uz suknju, pa jedan par često pokriva većinu prilika u tjednu.

Kako kombinirati ženske chelsea čizme uz klasične zimske kapute?

Dugi vuneni kaput i chelsea čizme dobitna su kombinacija za hladnije dane. Ključ je u omjerima. Uz kaput do koljena ili ispod koljena najbolje izgledaju ravne hlače koje padaju preko ruba čizme ili uske traperice uvučene u nju. Takav spoj izdužuje siluetu i djeluje sređeno bez puno truda.

Kaputi u kamel tonu lijepo se slažu s čizmama u smeđoj ili konjak boji. Crni i tamnosivi kaputi traže crne čizme, a za malo više kontrasta mogu se nositi i bordo modeli. Oni koji vole sportskiji stil mogu odabrati kraću jaknu, pleteni džemper i čizme s debljim, nazubljenim đonom koji dobro drži i na skliskim pločnicima.

Koje su prednosti kada birate kožne čizme za kišne slavonske dane?

Glatka koža je otpornija na vlagu od većine drugih materijala. Kad se redovito njeguje kremom ili sprejem za impregnaciju, kišne kapi se ne upijaju, već skliznu s površine. Kožne čizme s vremenom poprime oblik stopala i postaju sve udobnije, pa se kvalitetan par isplati nositi više sezona zaredom.

Važan je i đon. Gumeni potplat s izraženim profilom bolji je izbor za kišne dane od tankog i glatkog, posebno na kamenim pločama u Tvrđi koje zimi znaju biti klizave. Mokre čizme treba sušiti na sobnoj temperaturi, daleko od radijatora, kako se koža ne bi isušila i popucala.

Nude li chelsea čizme od brušene kože profinjeniji izgled za večernje šetnje?

Brušena koža ima mekšu i bogatiju teksturu, pa djeluje elegantnije od glatke. Takav par odlično izgleda uz midi haljinu, pleteni kardigan i tanke najlonke, ili uz krojene hlače i svilenu bluzu za večeru u gradu. Za večernju šetnju promenadom uz Dravu dovoljno je dodati topli šal i manju torbu.

Brušena koža ipak traži malo više pažnje. Prije prvog nošenja dobro ju je zaštititi impregnacijom, a u danima jake kiše bolje je posegnuti za kožnim ili gumenim parom. Mekana četka za antilop pomoći će da materijal dugo zadrži svoj izgled.

Koji su najpopularniji modeli ako tražite moderne gležnjače ove sezone?

Ove jeseni i zime ističu se tri smjera. Prvi su modeli s masivnim đonom, koji daju dozu ležernosti i dobro podnose hladne dane. Drugi su elegantnije čizme s blagom petom, idealne za ured. Treći su klasični modeli s ravnim potplatom, koji ne izlaze iz mode i lako se uklapaju u svaku garderobu.

Uz crnu i smeđu, sve češće se viđaju bež, maslinasta i tamnozelena. Tko želi usporediti više stilova na jednom mjestu, može pogledati gležnjače na ecipele.hr, gdje se lako filtriraju modeli prema boji, materijalu i visini pete.

Gdje se mogu pronaći nove kolekcije obuće uz brzu dostavu i povrat?

Kupnja obuće putem interneta danas je jednostavna, a mogućnost povrata smanjuje rizik ako veličina ne odgovara. Mnoge kupce zanimaju poznati brendovi koji spajaju kvalitetu i trend.

Juicy Couture donosi razigrane detalje i ženstven stil, Nine West je poznat po elegantnim modelima za posao i izlaske, a Hunter po čvrstoj obući koja dobro podnosi kišu i blato.

Širok izbor proizvoda ovih brendova može se pronaći u internetskoj trgovini ecipele.hr, pa je lako usporediti modele i pronaći par koji odgovara vlastitom stilu.

Koje su najbolje klasične kombinacije outfita za svakodnevne gradske aktivnosti?

Za obične radne dane i obaveze po gradu dobro funkcioniraju provjerene kombinacije:

Traperice ravnog kroja, bijela majica, sivi džemper i crne chelsea čizme čine osnovni outfit koji se može nositi od jutra do večeri.

Pletena haljina, debele najlonke i smeđe čizme od brušene kože toplo su i ugodno rješenje za hladnije dane.

Široke hlače od tkanine, rolka i kožne čizme s blagom petom izgledaju uredno za sastanak, a dovoljno su udobne za šetnju do tržnice.

Chelsea čizme pokazuju da praktična obuća može biti i lijepa. Jedan dobro odabran par prati Osječanke kroz kišne jesenske dane, zimske šetnje i blagdanske izlaske, a uz malo njege služi godinama.