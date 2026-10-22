Bizarnu preinaku Mercedesa iskoristili za šverc: Carinici pronašli 60 kg duhana

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Carinski službenici u Osijeku otkrili su 60 kilograma sitno rezanog duhana bez potrebnih nadzornih markica Ministarstva financija, koji su dvojica hrvatskih državljana prevozila u preinačenom Mercedesu.

Vozilo hrvatskih registracijskih oznaka zaustavljeno je tijekom nadzora prometa koji su proveli službenici Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage te Službe za mobilne jedinice Osijek.

Pregledom i pretragom automobila utvrđene su nedozvoljene tehničke preinake. Originalni spremnik za gorivo bio je uklonjen, a umjesto njega ugrađen je improvizirani metalni spremnik kapaciteta svega 10 litara. U tako preuređenom prostoru carinici su pronašli 60 PVC vrećica sa sitno rezanim duhanom, ukupne težine 60 kilograma.

Protiv počinitelja podnesena je kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu u Osijeku zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine.

Duhan i automobil privremeno su oduzeti. Vozilo je izuzeto i zbog tehničkih preinaka koje su bile namijenjene izvršenju kaznenog djela.

Osim toga, nadležnom carinskom uredu podnesen je zahtjev za obračun i naplatu trošarine u ukupnom iznosu od 7.614 eura.