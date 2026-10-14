Besplatna kastracija uličnih mačaka u Osijeku

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U Osijeku će se od 19. do 23. listopada održavati akcija besplatne kastracije slobodnoživućih i napuštenih mačaka. U Veterinarsku stanicu Osijek stiže tim veterinara iz Njemačke koji će se tijekom pet dana posvetiti isključivo ovom zahvatu.

Plan je kastrirati do 70 mačaka dnevno, što bi mogao biti značajan korak u smanjenju broja neželjenih legla i napuštenih životinja. Iz udruge Full Litter Box zato pozivaju sve građane koji hrane ulične mačke ili se o njima brinu da ih uključe u akciju.

Mačke je potrebno uhvatiti i dovesti na unaprijed dogovoreno mjesto, a nakon zahvata preuzeti ih i osigurati im miran oporavak. Kada budu spremne, treba ih vratiti na područje na kojem inače borave. U akciju se mogu uključiti i građani koji skrbe o mačkama izvan samog Osijeka.

Onima koji ne mogu samostalno uhvatiti mačku ili nemaju prijevoz, udruga će pokušati pronaći pomoć. Zainteresirani trebaju poslati poruku udruzi s podatkom o broju mačaka koje žele kastrirati i datumom koji im odgovara između 19. i 23. listopada.

Iz Full Litter Boxa naglašavaju kako je riječ o prilici koju treba iskoristiti. Pravodobnom kastracijom moguće je spriječiti nova neželjena legla i smanjiti broj mačića kojima će u budućnosti biti potrebni smještaj i skrb.