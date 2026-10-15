Besplatna dječja predstava “Pčelice” stiže u Portanovu – vikend prepun zabave za najmlađe!

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Ovog vikenda Portanova postaje pravo malo središte dječje zabave! Vesela kazališna predstava, filmski hitovi, omiljene maskote i kreativne aktivnosti samo su dio programa koji očekuje najmlađe posjetitelje i njihove obitelji.

Pčelice u subotu donose veselje, pjesmu i važnu poruku

U subotu, 17. listopada, u 18 sati u Portanovu stižu „Pčelice“ Teatra To Go, vesela dječja predstava ispunjena glazbom, humorom i zabavnim zgodama iz života pčela.

Kroz igru i pjesmu mali će gledatelji zaviriti u svijet košnice i otkriti koliko su zajedništvo, prijateljstvo i suradnja važni. Predstava je besplatna, zato povedite svoje male pčelice i uživajte u veselom obiteljskom druženju!

CineStar Dječji festival – filmska čarolija za cijelu obitelj

Od 12. do 18. listopada CineStar donosi Dječji festival uz posebne cijene ulaznica, omiljene filmske junake i pregršt dodatnih iznenađenja.

Na velikom platnu očekuju vas animirani hitovi poput „Životinjske farme“ i „Janko Strižić Film: Bundevasti kaos“, a u subotu i nedjelju od 11 do 17 sati mališani će moći uživati u druženju s maskotama, poklonima i veseloj festivalskoj atmosferi.

Za najmlađe su pripremljeni i baloni, čokoladice Kraš Životinjsko carstvo te druga iznenađenja, do isteka zaliha, dok je od 11 do 13 sati na rasporedu i oslikavanje lica.

Twisti Club – igre, izazovi i druženje s Twistijem

Zabave ne nedostaje ni u Twisteru! Svakog četvrtka od 17 do 18 sati Twisti Club okuplja mališane na druženju uz omiljenu maskotu pandu Twistija.

Ovog četvrtka, 15. listopada, na rasporedu su XL Memory i jesenske igre. Djecu očekuju igre pamćenja i pogađanja, timski izazovi i puno smijeha uz Twister animatore, a najspretnije čekaju i slatka iznenađenja.

Nova sezona, nove kolekcije

Dok najmlađi uživaju u zabavi, ljubitelji shoppinga mogu istražiti nove jesenske i zimske kolekcije koje su stigle u trgovine Portanove. Nova sezona donosi nove modne favorite i svježu inspiraciju za hladnije dane.

Nedjeljom trgovine ne rade, ali zabava se nastavlja

Trgovine Portanove tijekom listopada nedjeljom ne rade, no sadržaji na 2. katu nastavljaju s radom prema prilagođenom rasporedu. Kino, bowling, igra i zabava i dalje su odličan razlog za obiteljski izlazak ili druženje s prijateljima.

Sve aktualnosti, ponude, događanja i detaljne informacije o radnom vremenu pronađite na www.portanova.hr te na društvenim mrežama Portanove.