Ako planirate put u Srbiju, pročitajte ovo: Hrvatska pozvala na oprez

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Hrvatskim državljanima preporučuje se odgoda svih putovanja u Srbiju koja nisu nužna, a onima koji se već nalaze u toj zemlji savjetuje se pojačan oprez, izvijestilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Upozorenje se odnosi na sigurnosnu situaciju, zabilježena postupanja srbijanskih tijela prema hrvatskim državljanima i predstojeća politička događanja.

Hrvatskim građanima koji ipak moraju putovati u Srbiju savjetuje se da se prije polaska detaljno informiraju o mogućim rizicima, redovito prate sigurnosnu situaciju i tijekom boravka izbjegavaju potencijalno rizična mjesta i situacije.

Poseban oprez preporučuje se uoči prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji, zakazanih za nedjelju, 25. listopada. Predizborno razdoblje, dan izbora i vrijeme nakon njihova održavanja mogli bi biti obilježeni pojačanim političkim napetostima i događanjima koja mogu utjecati na sigurnost.

Hrvatskim državljanima stoga se savjetuje izbjegavanje prosvjeda, javnih okupljanja, političkih skupova i mjesta na kojima se okuplja veći broj ljudi. Također se preporučuje izbjegavanje nepotrebnog kretanja u blizini takvih događanja te dodatni oprez u slučaju nepredviđenih situacija.

U slučaju izvanredne situacije ili hitnog slučaja izvan uredovnog radnog vremena, hrvatski državljani mogu zatražiti pomoć Veleposlanstva Republike Hrvatske u Srbiji putem dežurnog telefona 00381 63 485 757.