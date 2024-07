najbolje gimnastičare svijeta

kultnoj Bercy Areni

96 gimnastičara

dva jaka aduta

Tin Srbić

Aurel Benović

Tin Srbić

Još je malo do nastupa u kvalifikacijama na mojim drugim Olimpijskim igrama. Već dugo traje taj proces iščekivanja. Prošla godina je bila dosta teška i stresna, ali zapravo jako uspješna. Najbitnije je bilo po tim novim pravilima i uz sve te probleme na Svjetskom prvenstvu u Antwerpenu plasirati se na druge Olimpijske igre, i to sam uspio srebrnom medaljom. Od tada zapravo traje to nekakvo iščekivanje, pripremanje za Pariz. Napokon je došlo, mogu reći da sam stvarno sretan i zadovoljan kako to sve tu izgleda i kako se ja osjećam. Pokušavam malo upiti tu olimpijsku atmosferu i što je moguće više uživati u tome, zabavljati se i biti sretan i ponosan na sebe što sam izborio nastup ovdje.

6.3

6.6

Forma raste, to je bio i plan da jednostavno probam biti u najboljem mogućem izdanju za Pariz. Bilo je stvarno puno nekakvih skretanja s puta i plana, ali to je uvijek tako u sportu i tome smo se prilagodili. Bilo je padova, uspona, bilo je svega. Na kraju smo došli do toga da se osjećam jako spremno za vježbu 6.3 koju ću izvoditi u kvalifikacijama. Također osjećam da sam sposoban izvesti vježbu 6.6 na jednoj visokoj razini koju, eto, ako sve bude odlično, planiram izvesti u finalu. Ja sam s tim jako zadovoljan da sam uopće konkurentan, i da me se uopće svrstava među najbolje prečaše i na ovim Olimpijskim igrama.

Ni pripreme za ove Olimpijske igre nisu prošle bez problema s ozljedama.

Zdravstveno stanje je trenutno ok. Imao sam u zadnjih mjesec dana dosta problema s ramenom i ključnom kosti na lijevoj strani. Ključna kost je napokon dobro, mogu izvoditi sve elemente, ali nisam mogao nažalost povezivati cijele vježbe baš u tih mjesec dana. Sad je stvarno dobro, povezao sam dvije vježbe u zadnjih tjedan dana i na podijum treningu također sam napravio odličnu vježbu. Osjećam se stvarno spremno i nemam više nikakvih zdravstvenih problema da me nešto koči.

A po čemu su Olimpijske igre posebne u odnosu na svjetske i kontinentalne smotre?

Olimpijske igre su stvarno posebno natjecanje. Ne samo zato što su svake četiri godine, jednostavno osjeća se neka posebna energija, poseban naboj. Tko god kaže da se prema Olimpijskim igrama treba odnositi kao i prema svakom drugom natjecanju, mislim da nije u pravu. Treba ih shvaćati kao Olimpijske igre, treba ih gledati kao nešto veliko i treba uživati u tome što si ostvario nešto toliko veliko da imaš pravo i priliku nastupati na Olimpijskim igrama jer koliko je sportaša koji to žele, a nikada u tome ne uspiju u životu, treba stvarno cijeniti to i biti ponosan.

Konkurencija u Parizu očekivano je fantastična.

Mislim da je konkurencija najjača ikada u mojoj karijeri na bilo kojem natjecanju. Nevjerojatno je što sve rade gimnastičari koji su ovdje, pogotovo Japanci. Tu su još Kinezi, Amerikanci, Tajvanac, Brazilac, Talijan, Cipranin, Kazahstanac, Kolumbijac – to stvarno ide u nedogled. Svi su u top formi, nitko nema nikakvih problema, bit će stvarno jedno jako zanimljivo, napeto natjecanje i morat ćemo biti na najvećoj mogućoj razini da bismo hvatali finale.

Srbić zna kakav je osjećaj pobijediti u dvorani Bercy. Član ZTD-a Hrvatski sokol u Parizu je slavio 2019.

Dvorana Bercy mi je stvarno poznata. Jako lijepo su je uredili. Ne mogu uopće vjerovati da je to ta dvorana u kojoj sam nastupao svake godine, uvijek je lijepa, ali ovo je stvarno nevjerojatno, osjeća se taj olimpijski duh i energija. Dvorana prekrasno izgleda, jedva čekam. Nastupili smo na podijum treningu, odlično je, nevjerojatan osjećaj, čak i u dvorani za zagrijavanje su digli podij. Imam stvarno dobra sjećanja, dobra iskustva s tom dvoranom. 2019. godine sam i pobijedio na Svjetskom kupu ovdje i mogu reći da je jedan od ljepših osjećaja pobijediti u ovoj dvorani, stati na postolje i da svira hrvatska himna pred dvanaestak tisuća ljudi, uglavnom jedan od ljepših osjećaja u karijeri.

Brojni sportaši imaju određene rituale prije samih nastupa.

Iskreno nemam neke rituale prije nastupa. Volim jednostavno nekako raditi stvari koje mi odgovaraju, koje mi taj dan pašu, pojesti nešto što mi odgovara, popit sok kad mi odgovara i kao što uvijek i govorim – jednostavno dati svom tijelu ono što taj dan traži. I dan prije, opustiti se i probati jednostavno biti fokusiran na sam nastup, a na kraju poslije nastupa i uživati u tome što sam imao priliku biti sportaš, gimnastičar koji dvaput nastupa na olimpijskim igrama. Mogu se samo zahvaliti svima koji će gledati, koji će navijati za mene. Jedino što mogu reći je da ću dati stvarno sve od sebe i da mi je velika želja da se ljudi vesele i uživaju u mom nastupu.

Aurel Benović

Prije svega mogu reći da sam jako ponosan što sam uopće izborio plasman na Olimpijske igre jer je taj put bio stvarno zahtjevan i izazovan. Uspio sam proći na Olimpijske igre, presretan sam i prezadovoljan. Osjećam se uzbuđeno uoči nastupa, ali s druge strane sam i smiren. Znam da sam u jako dobroj formi, sve mogu, sve mi ide s lakoćom. Stvarno sam zadovoljan s treninzima i sa svime.

Olimpijske igre izazivaju posebne osjećaje. Druženje sa ostalim sportašima iz cijelog svijeta ostaje u sjećanju za čitav život.

Stvarno je prekrasan osjećaj vidjeti toliko sportaša na istom mjestu, u Olimpijskom selu. Osjeti se da vlada ta jedna sportska natjecateljska atmosfera, prekrasan je osjećaj vidjeti to uživo.

Benović je pun samopouzdanja, forma je na zavidnoj razini.

U kvalifikacijama prvo nastupam na preskoku, nadam se da ću dobro odraditi svoja dva skoka s početnim ocjenama 5.6. Mogu reći stvarno da sam ih ustabilio i da ih jako dobro odrađujem. Nadam se da će me malo i sreća poslužiti. Siguran sam da mogu i nadam se stvarno dobrom ishodu. Što se tiče partera spremio sam za kvalifikacije vježbu s početnom ocjenom 6.3. Na treninzima također sve ide po planu, sve ide jako dobro. Odradio samo podijum trening, popravljam neke greškice koje sam imao. Nadam se da će na parteru također sve biti ok.

Na svjetskoj razini Benović je konkurentan u obje discipline. Dugo godina Benović je bio klasični „parteraš“, a nakon što se ozbiljnije posvetio preskoku rezultati su brzo stigli.

Promijenila se malo situacija što se tiče partera i preskoka. Preskok mi je sada postao malo draža disciplina, iako znam, s parterom sam se kvalificirao na Olimpijske igre. Preskok mi je nekako postao draža sprava iz tog razloga što sam u jako kratkom vremenu podigao početne ocjene skokova, oba na 5.6. Ta dva skoka su konkurentna za sva finala i za sve medalje, ovisno o tome kako ću odraditi.

Benović je dobrim nastupima skrenuo pozornost na sebe, navijača je sve više.

Poručio bih svim mojim navijačima, pogotovo mojim Osječanima, da na dan kvalifikacija 27. srpnja budu ispred malih ekrana. Moj prvi nastup će biti oko 11.30 i nadam se da će mnogi na HRT-u 2 pratiti kako mene, tako i Tina.

tri skupine

olympics.com/en/paris-2024

Tekst i foto: HGS

Nakon ceremonije otvaranja Igara i prospavane noćiočekuju kvalifikacije u. U kvalifikacijama ukupno nastupa. Hrvatska imau Parizu.dugi niz godina u samom je svjetskom vrhu na preči.– podjednako kvalitetan na parteru i preskoku – debitira na Olimpijskim igrama. Plasman među najboljih osam Srbiću i Benoviću osigurava nastup u finalima po spravama. Sutrašnji program počinje u 11.00 sati, konačan rasplet bit će poznat oko 22.30 sati.Nakon srebra u Tokiju prije tri godinesilno je motiviran za još jedan veliki rezultat na olimpijskoj smotri.U posljednjih nekoliko tjedana forma je rasla – i vježba početne ocjenei ona najteža odpostajale su sve stabilnije.je debitant na Olimpijskim igrama. Prije nešto više od tri mjeseca 24-godišnji Osječanin putem kvalifikacijskih Svjetskih kupova osigurao je vizu za olimpijsku smotru. Benović će u sutrašnjim kvalifikacijama nastupiti u dvije discipline – na preskoku i parteru.Gimnastičari su u kvalifikacijama podijeljeni u. Srbić i Benović nastupaju u prvoj grupi koja je na rasporedu od 11.00 do 13.30 sati. Prijenos možete pratiti na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije. Konačan rasplet kvalifikacija znat će se oko 22.30 kada završava treća kvalifikacijska skupina.Službena stranica OI-a u Parizu: