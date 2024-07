državnoj cesti broj 2

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na, između, jučer se u 17,45 sati dogodilas ozlijeđenim osobama u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena i jedna lakše.Do prometne nesreće došlo je jer seosobnog vozila nije kretao sredinom obilježene prometne trake te je udario u dva vozila koja su se kretala iz suprotnog smjera. S prvim vozilom upravljao je, koji je sletio s ceste i zadobio. S drugim vozilom, koje se kretalo iza njega, upravljala je 42-godišnjakinja, a u kojem su putnici bilaod kojih i dvomjesečna beba koja je hitno prevezena una promatranje.47-godišnji vozač, kojemu je alkotestom utvrđena prisutnost odu krvi, teško je ozlijeđen.Protiv vozača slijede odgovarajuće prijave, a za vožnju pod utjecajem alkohola predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 4 boda.U vremenu od 18.14 pa do 20.10 sati radi obavljanja očevida Državna cesta broj 2, između Samatovca i Josipovca, bila je zatvorena za sav promet koji se odvijao Državnom cestom broj 34.