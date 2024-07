Federico Coppitelli

Da, sretni smo zbog ovakvog rezultata. I naravno, vidjeli smo dobre stvari koje smo učinili večeras. Nije nam bilo lako jer smo imali teškog protivnika. Štoviše, suparnika koji je u ovoj godini jako dobro organiziran i nije lako igrati protiv njih. Imali smo nekih problema kroz koje smo prolazili jako dobro i naravno – zadovoljan sam rezultatom. Međutim, znamo da imamo dugačak put ispred sebe.

Da, to je nešto što se treba uzeti u obzir, mlada smo momčad koja je krenula igrati nakon suparničkog pogotka u 7. minuti. Njima to nije lako, prepreka je to koju treba svladati i nije to jednostavno. No, uspjeli smo što je jako bitno. Utakmica nije krenula baš kako smo željeli, nismo imali kontrolu lopte kakvu smo htjeli, ali smo se potom jako dobro prilagodili situaciji. U ovom trenutku, na početku sezone, moramo razumjeti naše mogućnosti. U tranziciji smo bili vrlo učinkoviti i sretan sam kako su dečki reagirali na sve prepreke koje smo imali

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

