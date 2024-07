Mjesni odbor Tenja

župni god Svete Ane

položili vijenci

Tihomir Florijančić

Odali smo pijetet svim braniteljima i civilima koji su poginuli i dali svoju žrtvu na oltar domovine. Obično je to prigoda da kažemo i koja su bila ulaganja pa možemo reći da su ona, za ovu godinu, predviđena u iznosu za prioritete koje određuje Vijeće Mjesnog odbora, na razini 84 tisuće eura, nekih 14% veća u odnosu na prošlu godinu, a čak preko 50% veća na ona koja su bila 2021. godine, odnosno kada je odgovornost za upravljanje Gradom preuzela ova gradska uprava na čelu s našim gradonačelnikom Ivanom Radićem. Također, mogu reći da su ove godine povećana sredstva za prioritete svim gradskim četvrtima i mjesnim odborima i ona su ove godine veća oko 15% u odnosu na prošlu godinu. Kapitalnih ulaganja na području ovog Mjesnog odbora uistinu ima značajan broj, i to u svim sferama, kako društvenog, sportskog, rekreacijskog, kulturnog i inog života. Spomenuo bih objekt koji je završen u proljeće prošle godine, a to je stambena zgrada koja je postala dom za 68 novih obitelji. Tu je ulaganje u dječji vrtić koji se financira iz Nacionalnog programa otpornosti i oporavka, a u fazi planiranja je i rekonstrukcija osnovne škole u Tenji koja treba preći u jednosmjenski i cjelodnevni rad.

novu biciklističku stazu

sportsko-rekreacijski centar „Adica“

20. jubilarne tradicionalno-kulturne manifestacije „Slavonijo, u jesen si zlatna“

Josip Mihaljević

Kao gradski vijećnik koji je iz Tenje, mogu biti izuzetno zadovoljan s ulaganjima koja se ovdje provode. Tenja kroz sve ove godine ima jako bogat sportsko-kulturni program, a ono što je bilo bitno je da upravo te manifestacije i sav sadržaj poprati infrastruktura, a to se upravo događa. Nedavno smo obnovili igralište u ulici Vladka Mačeka, gdje se održao, usudim se reći, najveći i najpopularniji malonogometni turnir Slavonije i Baranje. Sada se trenutno održava rukometni kamp, a kroz mjesec dana nas čeka i „Slavonijo, u jesen si zlatna“ koja će dovesti najjača imena tamburaške glazbe. Želim se zahvaliti gradonačelniku koji je nekoliko mojih inicijativa kao gradskog vijećnika uistinu brzo prepoznao i riješio.

Tekst i foto: Osijek.hr

obilježio je svoj dan, kao i, a tom prigodom se odala počast te su sepred spomenikom hrvatskim braniteljima i civilima iz Tenja koji su poginuli u Domovinskom ratu.Obilježavanju je, uime Grada Osijeka, nazočio predsjednik Gradskog vijeća“, rekao je predsjednik Gradskog vijeća Florijančić.Od ostalih ulaganja istaknuo je ikroz cijelu Tenju, kao i idejni projekt napravljen za, a naglasio je i održavanjeVijećnik Gradskog vijećazahvalio se Gradu za obnovu tenjskog igrališta kako bi mještani imali kompleks za održavanje raznih manifestacija.“, dodao je Mihaljević i naglasio da je, kao predsjednik NK Slavonca, izuzetno zadovoljan na realizaciji izgradnje svlačionica čime će oko 150 djece, koja idu u školu nogometa, dobiti novi objekt te je uvjeren da će nakon izgradnje objekta ta škola povećati svoj broj korisnika.