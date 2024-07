ljetnih sezonskih sniženja

[Sponzorirani članak]

Drugi krugznači da su popusti još veći, a cijene jošnego u prvom krugu. Ovo je izvrsna prilika za kupovinui drugih proizvoda po još povoljnijim cijenama. Posjetite nas i iskoristite drugi krug sniženja!A ako vam treba- tu je novo, ljetno izdanje. Stiglo je vruće ljeto, a plaže i bazeni nova su modna pista. Upravo zato ovaj ljetni broj donosi savjete kako i na kupanju biti modno osviješteni te gdje u Portanovi pronaći baš ove „it“ komade!Cijeli Portanova INside pronađite ovdje , a mi vam danas predstavljamo...Ova, neštoidealna je za opuštene, ali stilski usklađene trenutke na suncu. Ovaj outfit spaja vibrantne boje, prirodne materijale i praktične dodatke za savršen dan na plaži. Tirkizna bojakupaćeg evocira osjećaj mora i ljetne svježine, savršeno se slažući s preplanulim tenom. Nakon plivanja, prebacite se na lagane i prozračne komade iz– lanene hlače i košulju. Ovi komadi su idealni za toplinu ljetnih dana jer omogućavaju koži da diše i pružaju osjećaj lakoće. A modni dodatci su ono što će upotpuniti svaku kombinaciju - Birkenstock papuče izu jarkim bojama,sunčane naočale...kupaćihlače i košuljapapučetorbasatsunčane naočalebočica za voduproizvodi za sunčanjeUzljetni školski praznici zabavni su i na kopnu! Pogotovo kada je u tijekuna igru! Posjetiteod ponedjeljka do petka od 9 do 13 sati i neka se vaši mališani igraju u pola cijene! Čeka ih rashlađena igraonica i super provod, a pratnja jedne odrasle osobe uključena je u cijenu. Vidimo se!, na redu je još jedna akcija. Djelatnici, od 17 do 20 sati čekaju vas u prizemlju TC Portanova, u lokalu nasuprot Hrvatske pošte.Mnogi od vas već su upamtili - jer je svaka nedjelja u srpnju bila, no za one koji nisu: trgovineniti ovu nedjelju, 28. srpnja. 2. kat - poznatiji i kao kat zabave radit će prema prilagođenom radnom vremenu koje možete pronaći na web stranici Portanove