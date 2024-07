Levadijom

Od prvog dana zajedničkog rada osjetim dobru atmosferu, a dobio sam i puno pozitivnih navijačkih poruka. Ovdje sam zatekao pozitivnu radnu etiku, dakako i kvalitetu i siguran sam da ćemo imati dobru sezonu te ispuniti očekivanja. Očekujem u četvrtak navečer dobar odgovor naših navijača jer je ovoj mladoj momčadi bitno osjetiti njihovu podršku. Naravno da već na startu ne može sve biti savršeno, baš zato je važno imati potporu s tribina. A odgovor na pitanje koliko smo spremni, dati će teren. Ono što mogu jamčiti je da ćemo nastojati prezentirati plodove našeg rada. Ova će nam utakmica pokazati gdje smo trenutno, a svjesni smo da će rezultat dati ocjenu je li naša igra bila dobra ili loša. No, apsolutno smo sigurni da ćemo uskoro doći do razine kada ćemo biti, možda ne savršeni, ali svakako jako dobri

spremna

Znamo što smo sve prošli tijekom prethodne sezone da bismo izborili Europu u kojoj ne želimo biti samo prolaznici, nego napraviti određeni iskorak. Levadia nam je prva prilika da dobro krenemo i ključna će, mislim, biti pozitivna atmosfera na stadionu, odnosno poticaj kojega ćemo imati od naših navijača. Vidjeli smo na promociji dresova koliko ljudi žive za ovaj klub i osjetilo se i tada zajedništvo koje nam treba i sutra

Levadia je dobra momčad koja dominira u Estoniji

Izvukli smo jednog od najtežih protivnika u ovoj fazi natjecanja. Bit će to teška utakmica protiv momčadi koja u svom nacionalnom prvenstvu igra jako dobro. Koncentrirani smo na našu izvedbu, a svi koji su vidjeli naše dosadašnje utakmice mogli su se uvjeriti da je bilo dosta pozitivnih stvari. No, sada kreću utakmice u kojima je rezultat jako bitan i naš je fokus uravnotežiti na terenu sve ono što želimo pokazati. Kroz pripremno razdoblje temelj nam je bio stvoriti što ofenzivniju igru, doći do brzog reposjeda lopte i imati dobru ravnotežu između napada i obrane.

Rezultat je na kraju mjerilo svega, a vrijeme će pokazati razliku između naše aktualne i dosadašnje momčadi. Svaki trener ima svoj način rada, ideju i viziju, isprobavali smo puno varijanti na pripremama, a ono što bih volio i mislim da smo na dobrom tragu da to i napravimo, je to da protivnicima bude „muka“ kada dolaze na Opus Arenu, znajući da će ovdje teško nešto napraviti. Neka uživaju u najljepšem stadionu u Hrvatskoj, ali ne i u igri i rezultatu.

Tekst: NK Osijek

Foto: Igor Miličić/Arhiv

Na konferenciji za novinare uoči europske utakmice sna Opus Areni bili su treneri kapetan. Uvodnu je riječ imao šef stručnog stožera kojemu će to biti i službeno predstavljanje na klupi naše momčadi., istaknuo je Coppitelli.Kapetana su novinari također pitali koliko je momčadza nadolazeće razdoblje, konkretno i za ovu sutrašnju premijeru?, poručio je Jugović.Suparnik iz Estonije dominira u ligaškom natjecanju, a bez većih je problema preskočio i svoju prvu prepreku u kvalifikacijama Konferencijske lige. Coppitelli ih svakako dočekuje s respektom…Jugović se ukratko osvrnuo na usporedbu aktualnog Osijeka u odnosu na onaj iz prošle sezone: