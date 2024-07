Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

Grad Osijek uvijek ističem kao jedan od rijetkih gradova koji je u Hrvatskoj u jako kratkom vremenu uspio uključiti sve vidove prometa u investicijski ciklus koji se trenutno događa, pa u tom smislu i ovaj današnji Ugovor II. faze izgradnje rekonstrukcije tramvajske infrastrukture, čija je ukupna vrijednost 22,5 milijuna eura, predstavlja nastavak tog investicijskog ciklusa u prometnu infrastrukturu. I naravno, čestitam GPP Osijeku koji već uspješno provodi taj projekt, i gradonačelniku Radiću koji je prepoznao da uz pomoć europskih sredstava može riješiti puno toga u svom gradu i u tom smislu zaista Osijek, moram reći, prednjači, jer nije ovo jedini projekt koji tamo provodimo.

Modernizacija tramvajske infrastrukture je jedan od najvećih projekata koji u ovom trenutku realiziramo na području grada Osijeka. Vrijednost je 45 milijuna eura. Ja se zahvaljujem ministru na današnjem potpisu jer današnjim potpisom smo riješili financiranje projekta do njegova završetka. Današnji potpis je vrijedan 22,5 milijuna eura. Modernizacija tramvajske infrastrukture koju provodimo od proljeća 2022. godine bit će gotova do proljeća iduće godine, čime ćemo dobiti 9,5 kilometara nove tramvajske mreže. Također, 23 nova stajališta koja će biti prilagođena osobama s invaliditetom, a to je sve pretpostavka za dolazak novih niskopodnih tramvaja. Govorimo o 10 novih niskopodnih tramvaja, vrijednosti preko 20 milijuna eura.

Uskoro ćemo predati i Ministarstvu zahtjev za dodatnih 10 novih niskopodnih tramvaja, tako da govorimo o floti od 20 novih niskopodnih tramvaja na području grada Osijeka. Naravno, tu nije kraj. Predat ćemo i prijavu za nove niskopodne električne autobuse na području grada Osijeka. Kako je i sam ministar ranije rekao, više od 20 novih autobusa je već došlo, tako da uistinu možemo govoriti o najvećim ulaganjima u javni gradski prijevoz na području grada Osijeka u proteklih 15 godina.

Dragan Jelić

procvjetao

Mnogobrojne projekte u protekle 3 godine smo realizirali s Ministarstvom prometa, od ulaza u grad i podvožnjaka Sv. Leopolda Bogdana Mandića, južne obilaznice u Osijeku. Mnogi su u realizaciji, od terminala za rasute terete riječne Luke Osijek, putničkog terminala Zračne luke Osijek. Za Dan grada smo otvorili dionicu autoceste koridora 5C od Osijeka do Belog Manastira. Uskoro će biti i završen dio do mađarske granice. Obnovljena je glavna zgrada na Željezničkom kolodvoru. Tako da govorimo o suradnji i ulaganju od preko 100 milijuna eura samo u ove 3 godine između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Grada Osijeka.

Tekst i foto: Osijek.hr

