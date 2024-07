Koški

57-godišnjak

traktorom

1,91 promila alkohola

2.650 eura ili kazna zatvora do 60 dana

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Najveća prisutnost alkohola utvrđena je jučer u 19,45 sati u, kad je u nadzoru prometa zaustavljenkoji je upravljao sObavljenim alkotestiranjem evidentirana mu je prisutnost odu krvi, izvijestili su iz policije.Za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, najveća zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i do 6 bodova.