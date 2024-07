33. ljetnih Olimpijskih igara u Parizu

Donna Vekić, Aurel Benović

Patrik i Anton Lončarić

23-godišnjim blizancima

U Pariz odlazimo spremni, važno je da pokažemo najbolje od onoga što smo radili na pripremama. Iza nas su dobro odrađeni treninzi i testiranja na Perući i Jarunu, zdravi smo i u dobroj formi, ozljeda nije bilo. I trener Toni Urlić je zadovoljan odrađenim pripremama. Jako smo uzbuđeni, ovo su naše prve Olimpijske igre, s nestrpljenjem očekujemo prvu utrku. U Pariz letimo subotu 20. srpnja iz Zagreba, a prva je utrka za tjedan dana, jutro nakon svečanog otvorenja, koje ćemo morati nažalost propustiti

Anton Lončarić

Patrik

O njemu ćemo poslije Igara. Sve je moguće. Plasirati se među 12 najboljih na svijetu odlična je stvar, većini nedostižna. Mi smo relativno nedavno promijenili disciplinu, u Pariz ćemo u dvojcu na pariće i želimo pokazati maksimum, sve najbolje što smo uspjeli pripremiti u posljednjih nekoliko mjeseci

Patrik Lončarić

Aurela Benovića

Tina Srbića

S obzirom na to da sam na težak način izborio OI, mogu reći da sam u jako dobroj formi i mislim da nikad nisam bio tako spreman. Dvije discipline su izazovne i teške, ali počinjem s preskokom, koji mi je najdraža disciplina, a onda kad to odradim, vjerujem da ću lakše odraditi i parter

Vladimir Mađarević te Robert Seligman

Donnu Vekić

Jako se veselim tome, jako sam ponosna što mogu igrati za Hrvatsku i iskreno jedva čekam

Petra Martić

Nikola Mektić i Mate Pavić

Točno tjedan dana ostalo je do početka. Među 73 naših najboljih sportaša u 16 sportova naći će se i četvero Osječana –te braćaPred veslačima,debitantski je nastup u dvojcu na pariće, samo dan nakon svečanosti otvorenja., rekao jenakon što se s bratom našao među elitom.Na pitanje o rezultatuje poručio: -, najavio jePremijerni nastupi očekuju i, tek četvrtog hrvatskog gimnastičara na Olimpijskim igrama. Naime, četvrto mjesto u finalu partera na posljednjem natjecanju Svjetskog kupa u Dohi osiguralo je mladom Osječaninu vizu za Pariz. Uzsrebrnog iz Tokija na preči, Benović će nastupiti na parteru i preskoku: -, zaključio Benović uz kojeg putuje i treneru ulozi stručnog komentatora HRT-a.Nakon rezultata karijere i polufinala Wimbledona značajna su očekivanja i za najbolju hrvatsku tenisačicu, trenutno 21. na WTA ljestvici. Donni će to biti drugi nastup na Igrama, nakon što je prije četiri godini u singlu stigla do osmine finala. Pariz će joj nakon sjajnog nastupa na terenima All England Cluba biti posljednji glavni cilj ove sezone: -, poručila je Vekić uz koju su ranije norme također osigurali -u singlu, te, aktualni Olimpijski pobjednici u parovima.Treće pariške Olimpijske igre nakon 1900. i 1924. na rasporedu su od 26. srpnja do 11. kolovoza.