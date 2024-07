promjenu

osvježenje

sunčano, vruće

ne posve stabilno

jak razvoj oblaka

izraženiji pljuskovi s grmljavinom

22°C

34°C

promjenljivo i nestabilno

kišom i pljuskovima s grmljavinom

21°C

29°C

oblačno vrijeme uz kišu

21°C

28°C

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Vikend pred nama donosi. Stiže dugo očekivanoDanas će prevladavati pretežno, ali i. Uz lokalnou unutrašnjosti su mogući i. Jutarnja temperatura do, a dnevna doZa sutra prognostičari najavljujumjestimice s. Ponegdje pljuskovi mogu biti jače izraženi. Jutarnja temperatura do, a dnevna do. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.U nedjelju slično vrijeme. Prevladavat će, ali i svježije. Jutarnja temperatura do, a dnevna do