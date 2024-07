Ericsson Nikola Tesla i A1 Hrvatska

razvoju i implementaciji jedinstvene i sveobuhvatne Gradske web i mobilne aplikacije

707.500,00 eura

Ivan Radić

Gordana Kovačević

Nama je cilj razviti jedinstvenu mobilnu i web aplikaciju koja će olakšati suradnju i komunikaciju između Grada Osijeka, gradskih poduzeća i ustanova s građanima grada Osijeka. To će biti prva sveobuhvatna aplikacija u Hrvatskoj gdje će građani na jednom mjestu imati apsolutno sve, od mogućnosti plaćanja računa, zakupa javne površine, do dolazaka notifikacija vezanih za kulturne, zabavne, sportske manifestacije koje se odvijaju u našem gradu, infrastrukturnih projekata, otvaranja i zatvaranja ulica. Moći će vidjeti raspoloživost gradskih resursa, preko te aplikacije će se moći podnijeti određeni zahtjevi da građani ne moraju dolaziti u gradsku upravu i poduzeća. Bit će to jedinstvena aplikacija preko koje će građani Osijeka imati sve što im je potrebno, bez papira, bez administracije, bez birokracije.

3 godine

Zahvaljujem gradonačelniku i vašem timu na izvrsnoj suradnji te prilici da surađujemo na ovom važnom ugovoru u kojem nam je konzorcijski partner A1 Hrvatska. Rekla bih da se radi o vizionarskom pristupu Grada Osijeka da krene prema digitalno transformacijskim procesima grada na jedan izuzetno kvalitetan način. Ericsson Nikola Tesla najveća je ICT kompanija u Hrvatskoj, s najvećim razvojno-istraživačkim centrom u regiji. Jedna od lokacija našeg R&D centra je i u Osijeku gdje trenutno radi više od 130 stručnjaka, a postoji potencijal i za daljnji rast. Od naših oko 3000 zaposlenih njih čak 1800 radi na poslovima softver dizajna. Imamo reference, domenska znanja i visoko kvalitetne stručnjake te vjerujem da ćemo u uskoj suradnji sa stručnjacima FERIT-a, Grada Osijeka kao i našeg konzorcijskog partnera A1 Hrvatska kvalitetno i na vrijeme realizirati ovaj projekt.

Kada sam prije 3 godine preuzeo odgovornost za vođenjem grada Osijeka situacija po pitanju digitalizacije nije bila na zadovoljavajućoj razini, posebno za grad koji je središte Slavonije i Baranje, koji je prvi 5G grad, koji ima jako sveučilište, odličan FERIT, koji ima jaku IT industriju. Odlučili smo to mijenjati. I krenuli smo s jednim procesom prije 3 godine koji je vrlo velik, vrlo složen, kompleksan. Krenuli smo graditi kostur u suradnji s FERIT-om koji je imao u tom procesu savjetničku ulogu. Ja se u tome zahvaljujem profesoru Miličeviću u svoj pruženoj podršci i pomoći u tom procesu. Odlučili smo preokrenuti trendove, ne da se izjednačimo s drugim gradovima, nego da po pitanju digitalne transformacije budemo predvodnik među velikim gradovima u čitavoj Hrvatskoj.

U osječkoj Gradskoj upravi potpisan je ugovor sa zajednicom ponuditelja. Ugovor vrijedanpotpisali su osječki gradonačelniki predsjednica Ericssona Nikola Tesla”, izjavio je osječki gradonačelniknakon potpisivanja ugovora te dodao da će Osječani prve benefite aplikacije moći vidjeti već u proljeće iduće godine kada će ju moći koristiti.Inače, projekt će se provoditi u nekoliko faza, a završetak svih aktivnosti planiran je unutarod dana potpisivanja ugovora.“, istaknula je u Osijeku predsjednica Ericssona Nikola Teslauvjeren je i gradonačelnik Radić koji se zahvalio partnerima na ovom projektu, društvima Ericsson Nikola Tesla i A1 Hrvatska te je podsjetio na postojeću izvrsnu suradnju s Ericssonom Nikola Tesla na razvijanju 5G mreže u Osijeku.“, zaključio je gradonačelnik Radić.Uz razvoj Gradske aplikacije Grad Osijek paralelno radi i naunutar gradskoga sustava koja bi trebala značajno unaprijediti efikasnost komunikacije unutar samoga sustava, a time i efikasnost sustava prema građanima.