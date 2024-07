Sveta Nedelja

Tekst i foto: Filipa Beroš

Nakon što je u 2024.uspješno postalanekog od, ove godine ljestvica će dodatno biti podignuta, kako u organizacijskom - tako i u smislu posjećenosti.rasprodan je gotovo mjesec dana prije početka samog događaja, dok su organizatori stazu s preprekama redizajnirali i učinilo ju, ali i zahtjevnijom no što je bila godinu dana ranije.Sveta Nedelja ugostit ćeiz svih krajeva svijeta, a natjecatelji će se imati prilike okušati u- Sprint (pet kilometara s preprekama), Super (deset kilometara s preprekama) i Beast (21 kilometar s preprekama). Osim klasične Sprint utrke, održat će se i “večernje-noćna” Night Sprint utrka, dok će oni najodvažniji prihvatit i ultimativni Trifecta izazov, odnosno sudjelovanje u sve tri discipline.Međunarodni predznak događaju u prvom redu daju natjecatelji, koji dolaze sa svih strana svijeta - izSpartan događaji poznati su po tome što ne samo da testiraju, već i promoviraju. Sudjelovanje na Spartan Raceu zahtijeva, jer su utrke dizajnirane da budui da potaknu sudionike na redovno vježbanje i održavanje vrhunske kondicije. Priprema za ove utrke nije samo fizička, već i mentalna - sudionici se suočavaju s izazovima koji zahtijevaju izdržljivost, snagu i mentalnu čvrstoću.Upravo nam je taj aspekt Spartan Race događaja naglasio i gradonačelnik Svete Nedelje,: “U suradnji s udrugom, svi hrvatski sudionici Spartan Racea mogu se prijaviti i na prvo Nacionalno prvenstvo u trčanju s preprekama koje će se održati u sklopu Santa Domenica Trifecta Weekenda u Svetoj Nedelji.Na Nacionalnom prvenstvu moguće je sudjelovati jedino ako ste licencirani Hrvatski OCR sportaš. Službena licenca dobiva se djelomičnim ili punopravnim članstvom u udruzi OCR Croatia koja trenutno djeluje kao službeni predstavnik Hrvatske u World Obstacle Racingu.Ulaz na događanje bit ćeza sve posjetitelje, a organizatori napominju da ne zaboravite obratiti pozornost na posebnu regulaciju prometa 20. i 21.7.Privremena prometna signalizacija trajat će od 7h do 22h kroz Ulicu Vladimira Nazora u Strmcu, konkretno od kućnog broja 90 do broja 102 (skretanje za Medsave).Promet će biti zatvoren od 7h do 22h od Savske ulice 1 u Strmcu, duž cijelog jezera Orešje te u Sportskoj ulici u Bestovju - od kućnog broja 1 do raskrižja sa Savskom Ulicom (Orešje).Promet će se odvijati jednosmjerno, od 7h do 22h u Savskoj ulici u Strmcu (od kućnog broja 41 prema Orešju) i na Trgu Lipa (u smjeru od Orešja).Pozivaju se svi ljudi dobre volje da podrže jedno od najvećih sportskih natjecanja ovog tipa u Hrvatskoj!