Bijelo-plavi

Bad Kleinkirchheimu

vrlo intenzivno

tri kontrolne utakmice

Federico Coppitelli

Istina, vrlo sam zadovoljan! Uglavnom svi treneri govore isto, ali momčad je zaista radila vrlo naporno i odgovorno, brzo usvajajući sve ono što sam pred njih postavio. Priznajem da su me pritom doista impresionirali. Cilj mi je stvoriti identitet po kojem će naša igra biti svakom prepoznatljiva. Zasad to još nemamo, što nije čudno jer smo kratko vrijeme zajedno, ali smo na dobrom putu. Raduje me što su moje ideje pale na plodno tlo kod igrača. Radna etika i stvaranje zdravog okruženja u momčadi za mene su osnova svega. Vidim kako uspijevamo te zahtjeve provesti u djelo, a dečkima za sve što su učinili u ovom razdoblju mogu uputiti samo jednu riječ - bravo!

Igrati moderan nogomet i stvoriti prepoznatljiv stil

drugačije

voje ideje i poglede

Teško je samo kroz treninge dobiti potpunu i objektivnu sliku. To će nam pokazati utakmice. Siguran sam kako ćemo iz dana u dan biti sve bliže igri kakvu želim vidjeti od svoje momčadi. Doduše, treba malo vremena dok sve ne sjedne na svoje mjesto, no meni je važno da s igračima dijelim iste principe razmišljanja. Prvenstveno želim da Osijek igra moderan nogomet. I dalje se upoznajem s mogućnostima svakog igrača, stoga mislim kako još nije došlo vrijeme u kojem trebam razmišljati o tome tko će činiti početnih 11 kada krenemo s natjecanjem.

Pun energije i želje za uspjehom

mix mladosti i iskustva

Ponovno ću naglasiti važnost balansa unutar momčadi i stvaranja zdravog okruženja jer to su pravi preduvjeti za promociju mladih igrača, što je jedan od naših ciljeva. Takav se proces ne može odraditi preko noći, ali smo ustrajni napraviti ono što želimo. Prioritet nam je stvaranje prepoznatljivog načina igre, ali u isto vrijeme sam svjestan kako odmah moramo biti spremni ostvariti rezultate koji se od nas očekuju. To neće biti lako, međutim, nisam zabrinut jer znam koliko energije i želje imam u sebi.

Primaveri

Činjenica je da prethodno nisam samostalno trenirao seniorsku momčad, ali imam određenih iskustava u radu s iskusnim igračima. Recimo, u Romi sam bio zadužen za prvotimce koji su se vraćali nakon težih ozljeda. Tako sam radio s Maiconom, Ljajićem i još nekima. Za mene je dolazak u Osijek važan korak u trenerskoj karijeri jer se želim dokazati i na ovoj razini. Više ne razmišljam o onome što je bilo jučer, nego sam isključivo koncentriran na sve što me čeka s Osijekom.

Tekst: NK Osijek

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Izasu dvotjedne pripreme koje su odrađene u poznatom austrijskom skijalištu. Radilo se uistinu, odigrane su iu kojima su ostvarene dvije pobjede uz jedan remi, a šef stručnog stožerapohvalno je govorio i o angažmanu, odnosno pristupu igrača i o tomu kako su se prilagodili nekim novim zahtjevima.Jasno je da će Osijek izgledatiu odnosu na prethodno razdoblje. Novi je trener donio i neke sna nogomet u cjelini, tako da i navijači nestrpljivo čekaju sve to skupa vidjeti u skorašnjim natjecateljskim dvobojima.Sadašnji igrački kadar je zanimljiv, a jasno je da trener pokušava sve skupa što bolje uskladiti da bi se i rezultatski ispunila očekivanja.Poznato je kako je Coppitelli prije dolaska u NK Osijek radio s mladim igračima u talijanskoji da mu je ovo prvo ovakvo iskustvo u trenerskoj karijeri. Prihvatio ga je i hrabro i spremno.