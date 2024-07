Slikovnice

umjetnosti, vizualnom doživljaju i pisanoj riječi

uživaju u slikama

preplitanjem teksta i ilustracija

vlastito mišljenje

užitak

Mortimer, Helen. Planeti. Zagreb: Školska knjiga, 2023.

Oswald, Pete. Izlet. Zagreb : Mozaik knjiga, 2024.

Pongrašić, Zoran. Pas iz kartonske kutije. [Zagreb]: Knjiga u centru, 2023.

Kljaković Braić, Tisja. Pita moja mama imate li jedno jaje. Zagreb: Bodoni, 2023.

Marijanović, Stanislav. Dobar dan. Beli Manastir: Sipar, 2023. ([s. l.).

Tekst: Melita Nađ, dipl. knjižničarka

su knjige koje spajaju ljubav prema. Djeca se sa slikovnicama susreću vrlo rano i u njima uživaju u društvu roditelja ili odraslih koji im čitaju tekst, a zajednokoje upotpunjuju priču. To su prve knjige s kojima će se djeca susresti, ali i knjige koje ćepomoći zamišljanju likova i vizualizaciju priče. U zajedničkom čitanju i razgovoru o pročitanom pomažemo djeci razviti, koje potpuno može biti drugačije od našeg. Djeca i dalje na početku druženja s knjigama biraju slikovnice….ali što je s odraslima? U današnjem ubrzanom načinu života gdje odrasli imaju sve manje vremena čitati, slikovnice i stripovi jesu dobar prijedlog za uživanje u knjigama. A ako tajpodijelite u krugu obitelji užitak listanja knjige će biti višestruk. Zato vam želimo preporučiti slikovnice koje su za sve uzraste a ljepotu njihove poruke ostavljamo da otkrijete sami.Od Marsa do Neptuna i sve do planete Zemlje uz zvuke orkestra putujemo svemirom u društvu dvoje djece Helen i Tma. Majka im je preuredila sobu i krevete na kat u obliku rakete a zidove ukrasila planetima i zvijezdama koje svijetle u mraku. Prva noć koju će provesti u tematski uređenoj sobi maštovitoj djeci je poziv na pustolovinu. Okrenite stranice ove knjige i uživajte u otkrivanju planeta Sunčeva sustava uz veličanstvenu orkestralnu suitu Planeti u sedam stavaka engleskog skladatelja Gustava Holsta. I ne zaboravite, klasična glazba čudesno utječe na dječji um i dušu. Zvuci puhačkih, gudačkih instrumenata i udaraljki dočaravaju zvukove s planeta Sunčevog sustava koje djeca posjećuju u maštovitoj igri. Slikovnica Planeti najnovija je glazbena priča serijala glazbenih slikovnica Orkestar priča priču izdavača „Školska knjiga“, koju obožavaju mladi čitatelji i svi ljubitelji glazbe.Jednog jutra otac i dijete se bude…Danas je dan za izlet. Odlaze na planinarenje i ondje doživljavaju brojne pustolovine koje će im ostati u trajnom sjećanju i koje ih, što je još važnije, još dublje povezuju. Svoje će uspomene po povratku dijete i otac sačuvati u srcima i na slikama u obiteljskom albumu. Slikovnica nema popratni tekst, a autor Pete Osvald je zamislio da je djeci ispripovijedaju sami roditelji (uz pomoć slika), te se još bolje povežu dvije generacije, roditelji i djeca. I dok je budete listali i gradili priču zajedno s djetetom, možete možda ispričati i neku svoju priču o izletima, doživljaju prirode i savladavanju izazova koji boravak u prirodi nameće. Možda ste se popeli na neki zahtjevniji proplanak, vidjeli neke zanimljive životinje ili otkrili ljepotu cvijeća i drveća oko sebe....možete i to uvrstiti u pričuPriča pred nama je o predrasudama, nerazumijevanju, ljubavi, dostojanstvu i sramu. Autor nas voli svojim pričama prodrmati i probuditi, i djecu i odrasle ...a kako? Upoznajte gospođu Lelu koja ima prekrasnog velikog psa, ali istovremeno po kontejnerima skuplja plastične boce. Gospodin Mitek smatra kako svaki čovjek mora držati do sebe i svog ugleda, a kopanje po smeću nije nimalo dostojanstveno. Isto tako on smatra da velike rasne pse trebaju imati samo bogati ljudi, dok plastične boce po kontejnerima skupljaju samo siromašni.Pročitate li slikovnicu do kraja možda nešto naučite ali i promjenite svoje mišljenje o ljudima koji žive oko nas i rade nešto što mi mislimo da nebi trebali raditi. Svatko od nas je drugačiji i ne treba osuđivati ako se to ne uklapa s našim razmišljanjima, a ovom nas pričom Zoran Pongrašić mudro podsjeća na to. Trebamo o različitosti razgovarati i s najmlađima, ali i odrasli bi trebali čitanjem ove priče preispitati svoje stavove jer učimo dok smo živi i nikad nije kasno promijeniti se. A sve uz prekrasne tople ilustracije Maje Biondić, ilustratorice koja baš voli dlakave čeveronošce.Kako kaže i autorica ove slikovnice napisane i nacrtane za čitanje u krugu obitelji, napisati dobru slikovnicu nije nimalo jednostavno. Mala Nastja, glavna junakinja slikovnice pred nama, svoje splitsko susjedstvo oživljava na najzabavniji mogući način! Znatiželjna poput svih djevojčica, neprestano upada u razne avanture! Kroz zanimljive i smiješne situacije upoznajemo šaroliko društvo stanara koji su silom prilika osuđeni živjeti pod istim krovom. Likove iz dalmatinskog govornog područja i stila života, koje je autorica predstavila su baš onakovi kako treba – realni i komični. Budući da je lakše živjeti s humorom dobro je ovu slikovnicu čitati u krugu obitelji i glasno se smijati.U beskraju svemira na dva prelijepa planeta, koja su kružila oko svoje lijepe tople zvijezde a koja su još od davnina dobila naziv Oholija i Bahatija, živjela su dva vladara. Kako je sjajna zvijezda bila točno između ova planeta, vladari se nisu mogli vidjeti čak niti znati da onaj drugi postoji. Ulub Ohol i Bulu Bahat su vladali svojim planetima, bili su bogati, siti, zdravi i moćni, poštovani i veliki. Ali budući da su oni bili čudovišta i željeli su još više i više, ne birajući pri tome sredstva. Uz puno smijeha čitamo priču o budućnosti našeg prekrasnog plavog planeta, jer negdje već u svemiru odjekuju pozivi u pomoć. A poruka koju nam autor Stanislav Mrijanović, nagrađivani autor i ilustrator šalje je da ovaj nezamjenjivi planet može biti spašen samo zajedničkom ljubavi prema čovjeku i prirodi. „Dobar dan“ taj prekrasan pozdrav upućen je svim ljudima dobre volje a naročito djeci, kojima taj svijet i ostavljamo. Cilj je otvoriti vrata boljeg svijeta i razvijati nesebičnu mudrost ljudskog postojanja.